Calvó veu «legítim» el neguit dels agricultors vers l’acord amb la UE

Conscient de la preocupació existent en el si del col·lectiu tabaquer així com els temors que l’atansament a la Unió Europea (UE) puguin aixecar entre els agricultors i ramaders del país, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va aprofitar la celebració de la 38a Fira Concurs d’Andorra per demanar «confiança» i col·laboració a un sector amb el qual es compromet a defensar-ne «les especificitats davant d’Europa».



La 38a edició del concurs de bestiar que ahir s’aplegava a l’aparcament situat davant l’edifici administratiu del Govern no es va veure exempta dels dubtes que suscita l’acord amb la UE. Calvó va aprofitar la tradicional trobada per reconèixer el bestiar boví, equí i oví més vigorós del país per demanar als participants «que tinguin paciència» i donin un vot de fe a l’Executiu. La titular d’Agricultura es va mostrar comprensiva amb la preocupació existent en l’àmbit que capitaneja. Malgrat reconèixer «legítims» els «neguits» perquè «s’està parlant d’un dels temes que l’afecta», el tabac, va recordar que tot just «estem al principi de la negociació».

Tot insistint en el volum de «feina a fer», Calvó va demanar suport als agricultors i ramaders: «És important tenir-los al costat a l’hora de treballar els aspectes específics» que els afecten perquè «necessitem» pactar conjuntament «les clàusules» que els atenyen. En aquest sentit, Calvó va prendre el compromís, un cop estipulades les exigències d’aquesta àrea tradicional de l’economia andorrana de cara a l’entrada al mercat únic, d’«expressar a Europa les especificitats pròpies d’un sector agrícola d’alta muntanya» que la comunitat internacional, va asseverar, «valora».



«El Govern, el ministeri» competent així com «el departament d’Agricultura», va assegurar Sílvia Calvó en el seu discurs d’obertura del concurs, «entén les característiques» d’un sector amb molt de «pes dins del país» al que ja ha quedat demostrat, segons va considerar, «el suport» que se li ha oferit fins ara i que els «seguirem donant». Partint d’aquesta base i reiterant contínuament la prematuritat en què es troba el procés de negociació, la demòcrata va voler destacar la «importància» d’«esperar a tenir tot l’acord per poder valorar» què suposarà per a Andorra l’associació.

Trobada amb els representants / La trobada amb els representants del col·lectiu agrícola i ramader del país va deixar un bon sabor de boca a la ministra d’Agricultura. En aquest sentit, va apuntar que «de les converses que hem pogut tenir» se’n pot extreure que «confien en que es puguin mantenir al màxim» les seves particularitats actuals. El president de l’Associació d’Agricultors i Ramaders, Xavier Coma, va preferir de la seva banda no oferir declaracions al voltant de la qüestió.



Finalment i volent ratificar el seu compromís amb el sector, Calvó va parafrasejar el suport de Jüncker i Hollande amb el camí emprès per Andorra, una senda «global» en què va voler encabir la branca de la pagesia.