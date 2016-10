Indemnització de 40.000 € al comú pels servidors d’Arcalís

Durant la sessió de Consell de Comú d’Ordino celebrada d’ahir, els cònsols van exposar la indemnització de 40.000 euros que rebran en concepte de prestació de serveis per la caiguda dels dos servidors de l’estació d’Arcalís. La necessitat d’introduir de nou les dades ha fet que no es pugui disposar dels resultats de fi de temporada fins a les acaballes del mes vinent, pel que es preveu que s’exposin al proper consell.



Pel que fa a l’Andorra Congrés Centre Ordino, les empreses que es van retirar del concurs per a la seva gestió –juntament amb una darrera que va arribar tard– han deixat sense candidats un plec de bases que «s’haurà de tornar a celebrar». El cònsol major, Josep Àngel Mortès, va destacar que es concertaran «una sèrie de trobades» amb els responsables de les empreses per «intercanviar opinions» i descobrir «els motius que els han portat a fer-se enrere» per poder «trobar una solució». La seva escassa utilització, malgrat tot, suposa uns costos aproximats de 10.000 euros anuals.

Projecte sociocultural / Pel que fa a l’adjucació del projecte de reforma de l’edifici de les escoles velles, finalment gaudirà d’una concessió pressupostària lleugerament inferior a la prevista arribant als gairebé dos milions d’euros. L’edifici, que passa a ser de propietat comunal, entrarà en funcionament al setembre de 2018 i acollirà la ludoescola, el punt jove i l’escola d’art –el que permetrà alliberar espai del Centre Esportiu.



A més, també es va anunciar l’obertura del nou aparcament del Serrat d’aquí a unes dues setmanes. El servei d’estacionament comptarà amb dues parcel·les privades –de 500 euros de lloguer mensual en total– més una altra cedida pel Govern, sumant un total de 70 places per a cotxes i quatre o cinc per a autobusos en un terrenys de 2.500 m2. D’aquesta forma, va destacar Mortès, s’evitarà «la dificultat de circulació ocasionada pels vehicles estacionats als vorals», especialment «per la forta arribada de turistes en temporada d’hivern».



En relació a la possible rehabilitació de l’Hotel Capmany, l’oposició va lamentar que no s’hagi «pogut tirar endavant el projecte» i va lamentar que es quedi «en desús» l’emblemàtic edifici. En resposta, el cònsol major va destacar que la seva condició «d’edifici declarat patrimoni nacional» requereix una gran «inversió de diners» .

Nous horaris / El consell de Comú d’Ordino d’aquest mes va aprovar, a més, l’ampliació del seu horari d’apertura a partir de l’1 de gener de 2017 de les vuit del matí a les quatre de la tarda. D’aquesta forma, s’afegeixen a la voluntat del Govern d’unificar els horaris dels comuns de totes les parròquies i permetrà, no només realitzar els tràmits administratius habituals, sinó també fer ús de tots els serveis que s’ofereixen.