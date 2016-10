Encamp aprova 660.000 euros en adjudicació d’obres

El Comú d’Encamp va adjudicar ahir per un import de 480.000 euros els treballs per remodelar el passeig de Mojàcar, situat al davant del Complex Esportiu i Sociocultural del municipi. Es tracta de la fase 2 de l’itinerari cultural que passa per les Bons, el Tremat, Encamp i la Mosquera. Segons el cònsol major, Jordi Torres, la fase 1, que va del pont del 14 de març al de les Bons, també gaudirà de la seva licitació «d’aquí a poc temps». Segons Torres, això ratifica que Encamp «ha agafat la velocitat de creuer» pel que fa a l’adjudicació «d’obres que tenen un benefici important per al ciutadà», amb un total de 660.000 euros adjudicats en la sessió d’ahir.



Per altra banda, també s’ha comprat una cuba de baldeig per netejar els carrers i s’han licitat les obres per a la construcció d’un aparcament a la zona de la Prada de Moles, amb un cost que pot arribar a la xifra dels 100.000 euros. A més, també es va decidir donar impuls a la celebració d’un Consell d’Infants, que tindrà un gran ressò entre els més petits, i també la posada en marxa de la targeta E-Park, que permetrà als usuaris aparcar amb tarifes un 50% més barates i poder estacionar durant una hora de forma gratuïta.



Pel que fa a les funcions directives, es va aprovar una modificació de l’ordenació de la Llei de la Funció Pública, que va suposar la posada en dubte per part de l’oposició. Segons el socialdemòcrata Joan Sans, els membres de l’opisició se senten «menystinguts» a l’hora d’intentar «aclarir el dubtes que ens sorgeixen» en un procés «del que hem format part en tot moment».