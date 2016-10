Notícia Els grups de l’oposició tenen dubtes de les explicacions de Fiñana PS, SDP i Liberals critiquen «l’actitud i les formes» del cap de la Uifand en les dues declaracions a la comissió El cap de la Uifand, Carles Fiñana, durant la roda de premsa del passat dimarts. Autor/a: SFGA/CEsteve

Els grups parlamentaris de l’oposició van mostrar ahir els seus dubtes sobre les explicacions que el cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), Carles Fiñana, ha donat fins ara sobre l’afer BPA. Després de les darreres notícies publicades que fan referència al màxim responsable de la Uifand, l’oposició insisteix en demanar «transparència» per conèixer «la veracitat de tot allò que està sortint a la llum». El Partit Socialdemòcrata (PS), Socialdemocràcia i Progrés (SDP) i Liberals d’Andorra (Ld’A) coincideixen també en criticar «l’actitud i les formes» de Fiñana les dues vegades que ha comparegut davant de la comissió especial BPA.



En referència al fet que Fiñana pogués conèixer amb antelació al 6 de març del 2015 la possibilitat d’una nota del FinCEN tal com va avançar ahir el BonDia, el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, va destacar que, de confirmar-se, «es posaria en evidència que no va dir la veritat i seria molt greu». A més, va afegir, «caldria saber si el Govern també n’estava al corrent».



Pel que fa als certificats que el cap de la Uifand va signar negant cap indici en matèria de blanqueig malgrat estar investigant l’entitat des del 2010, Naudi va opinar que «demostra poca credibilitat», ja que «són informes contradictoris» amb l’expedient administratiu sancionador que finalment la unitat va obrir a BPA el 2013. «Tot plegat em fa plantejar si, en cas de tenir informació abans del març del 2015, s’hagués pogut evitar la nota del FinCEN».



Per la seva banda, el conseller general del PS i president del grup mixt, Pere López, va declarar que «encara es fa difícil pronunciar-se» però va avançar que «en cas de confirmar-se, evidentment demanarem responsabilitats a qui pertoqui». López també va manifestar que «la poca predisposició» de Fiñana a contestar les preguntes dels parlamentaris «no ajuda a entendre el que ha passat».



Un punt on també va coincidir la consellera liberal, Judith Pallarés, que va recordar que des del Consell General «s’intenta esbrinar què va passar» i va considerar que «si algú pot aportar una mica de llum a tot plegat és la Uifand». Pallarés també va posar en relleu que les darreres notícies i també les últimes declaracions d’Higini Cierco a la comissió «ens fan dubtar de quina informació realment tenia cadascú».



Des del grup demòcrata, el secretari d’organització de DA, Esteve Vidal, va afirmar a RTVA que «si a mi el senyor Fiñana em diu, i és una persona jurada amb coneixements jurídics, que ell no ha tingut cap conversa amb la policia espanyola amb relació a la nota jo li faig absoluta confiança». Aquest rotatiu va intentar contactar amb els consellers generals demòcrates integrants de la comissió per conèixer la seva opinió sense èxit.



Crítica a l’actitud de Fiñana / Els consellers del PS i SDP van coincidir en la necessitat de demanar al cap de la Uifand que comparegui de nou a la comissió BPA. En aquest sentit, Naudi va matisar que primer però, volen escoltar les explicacions del cap de Govern, Toni Martí, que està previst que declari davant dels parlamentaris la segona quinzena de novembre, després de Jaume Bartumeu.



En les dues primeres ocasions, va criticar López, «no vam quedar gens satisfets amb les seves explicacions. Ni per les respostes ni pel to que va utilitzar». «El senyor Fiñana ha d’entendre que s’ha de sotmetre al control parlamentari i ha d’ajudar a esvair els dubtes que tenim», va dir.



Així, el socialdemòcrata va detallar que se li vol consultar tant per la relació que hagués pogut tenir amb la policia espanyola amb anterioritat a la nota del FinCEN com sobre els certificats que va signar assegurant el bon funcionament del banc. «Al final, el que no pot fer és negar-se a contestar a gairebé totes les preguntes formulades», va sentenciar.



Per la seva banda, Víctor Naudi va ser molt contundent amb l’actitud de Fiñana i va recordar que SDP va decidir sortir de la comissió fa uns mesos precisament pel mal to que hauria utilitzat el cap de la Uifand. «Allà va quedar clar que no es volia donar informació. Al·legant confidencialitat no se’ns va dir res i no se’ns va respectar», va afirmar.



Pallarés també va exposar que, malgrat no assistir personalment a la comissió, membres del grup també havien constatat la falta de predisposició a aclarir els fets de Fiñana.