Andorra perd amb Espanya i no podrà lluitar pels metalls

La selecció queda eliminada als quarts de final del Campionat d’Europa sub-20. Es trobava amb Espanya, una de les màximes favorites a assolir el títol continental, i va caure per 3-0 en un matx on no va tenir opcions de victòria.



Al tercer minut de partit els espanyols agafaven avantatge, amb una internada cap a porteria de Llorca que acabava en gol. Als andorrans els costava construir accions ofensives per la pressió que exercia el rival. Al quart d’hora arribava el segon. Nil Roca rematava i el rebuig per darrera la porteria l’agafava Xaus, que veia Roca sol al segon pal per assistir-lo i que aquest marqués. A la segona part el domini espanyol va seguir evidenciant-se. Els andorrans van intentar-ho, però, sense èxit. Quasi entrant al darrer minut, amb la pressió exercint-se al mig de la pista, arribava una bola a Roca, que absolutament sol davant De Sousa tenia temps per pensar i marcar el tercer gol per sentenciar l’enfrontament definitivament.



«Espanya ha estat superior. Han treballat molt bé la pressió en la nostra sortida i ens ha costat moltíssim adaptar-nos a aquesta intensitat que portaven. Treure la bola ens ha costat moltíssim», admetia el seleccionador del Principat, Roger Corral. Avui Andorra s’enfronta en la lluita pel cinquè al vuitè lloc a Suïssa, que ahir quedava eliminada davant Portugal.