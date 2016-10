Un altre cop de penal

Els partits de la selecció s’estan decidint des dels onze metres en aquesta fase de classifiació per l’Europeu sub-19. I fent-ho en contra dels interessos andorrans, que per segon partit consecutiu cau per culpa d’un penal. Escòcia va vèncer per la mínima (1-0).



Els britànics sortien amb ganes de portar la iniciativa i van fer-ho, dominant, però sense crear ensurts als locals. L’únic gol de l’enfrontament es produïa al minut quaranta després d’un penal comès per Aláez sobre Burt. Hornby es va encarregar de transformar-lo. A la represa els del Principat van estirar línies. Pires va salvar un u contra u, mentre que a l’altra porteria era Aláez qui gaudia de la millor ocasió. Als últims minuts els andorrans van ser capaços de tancar els escocessos, que volien mantenir el resultat. «Hem portat el partit on volíem i hem competit de tu a tu amb un equip com Escòcia, peròun altre cop un penal dubtós ha decidit», exposava després del matx el seleccionador, Jesús Julián Lucendo.



A la darrera jornada Escòcia es jugarà la primera plaça amb Israel, que va imposar-se clarament a Liechtenstein (5-0). Els hebreus s’avançaven amb el gol de Mahamid al quart d’hora, amb una rematada a plaer. El segon era obra l’Altman després d’una pressió en la sortida de pilota de la defensa rival, que va provocar una errada. Abans del descans Mahamid tornava a marcar. Khalaila feia el quart al 60 i al 73 Najjar materialitzava la maneta a la sortida d’un córner.