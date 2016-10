No donar facilitats al rival amb les pròpies errades

C ompromisos complicatsels a domicili els que té el BC MoraBanc Andorra en aquest inici de temporada. Si el primer desplaçament va ser a Vitòria, el segon és a València. És una pista sempre complicada, però els triomfs a casa han donat una confiança a l’equip que volen traslladar-la també a domicili.



El València Basket «és un rival dels millors de la lliga. Té moltes coses que hem de vigilar, però crec que si seguim en el bon camí sobretot al darrere podem tenir opcions», exposa David Jelinek, destacant que el València «tenen bons pivots que són grans a sota. Allà s’ha de vigilar el rebot perquè molts jugadors van bé allí. Tenen bons tiradors per fora, serà difícil, però si estem bé en defensa dominarem el rebot i podrem tenir opcions de córrer, que ens facilita molt l’atac».

Davant el Baskònia a partir del tercer quart l’equip va defallir. A Vitòria «vam veure com som capaços d’anar quan estem bé al darrera, també ens facilita atacar i podem estar al partit. Però quan fem errors ens costa molt més i amb aquests equips tan grans s’ha d’intentar fer els menys possibles», indica el txec, que als darrers partits ha baixat l’aportació en matèria de punts, però no és un fet que el preocupi en excés: «Són coses que passen. Als últims partits no m’entren tant els tirs, però intento seguir com fins ara. Si m’entren millor perquè puc ajudar més, però si no ho faig provaré d’ajudar en altres coses a l’equip. Seguiré fent el mateix joc».

Minicopa / La fase prèvia de la Minicopa Endesa es disputa de demà a dimarts a Madrid i Fuenlabrada, amb quinze equips infantils competint-hi. Un d’ells serà el MoraBanc. Es troba enquadrat al grup C juntament amb el Divina Seguros Joventut, Dominion Bilbao Basket, Movistar Estudiantes i Real Betis Energía Plus. El primer rival serà el basc demà. La plantilla andorrana, dirigida per Jaume Tomàs, està formada per Adrián Macías, Víctor Baudín, Marc Martínez, Òscar Paumiola, Àlex Cassany, Marc Bermudo, Leo López, Oriol Betrián, Adrián García, Adrià Segura, Miguel Martí i Carles Pascuet.



Al grup A es troben Iberostar Canarias, Catalana Occident Manresa, Fuenlabrada, Unicaja Rincón Fertilidad i València Basket, mentre que al B hi són FC Barcelona Lassa, Gran Canaria, Cenor Obradoiro, Tecnyconta Saragossa i UCAM Múrcia. Hi ha dos equips que ja estan classificats per a la fase final, que es jugarà durant la Copa del Rei de l’ACB a Vitòria del 16 al 19 de febrer de l’any vinent. El Reial Madrid té el lloc garantit com a vigent campió, igual que el Baskònia com a amfitrió. El guanyador de cada grup també obtindrà el bitllet, així com tres equips dels duels entre els segons i tercers de cada grup.

Daniel Clark marxa a jugar a Macedònia



Dels jugadors del MoraBanc que van fer les maletes a l’estiu només Daniel Clark encara no havia trobat destí. El bon paper realitzat al Preeuropeu amb la selecció de Gran Bretanya li va servir per concretar ara el seu fitxatge pel MZT Skopje Aerodrom de Macedònia, amb el que a més de jugar el campionat nacional ho farà a la Lliga Adriàtica i l’Eurocup. El seu nou equip no ha començat gens bé la lliga macedònia, sumant derrotes als cinc primers partits, que va portar el canvi de tècnic. En el primer matx amb Clark van sumar el cap de setmana passat el primer triomf.