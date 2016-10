Notícia L'executiva liberal proposa una moció de censura al Govern Ld'A no vol ser còmplice d'una política "esquitxada, un dia sí i l’altre també, per escàndols"

Liberals d'Andorra acaba d'informar en un comunicat que la seva executiva ha encarregat al grup parlamentari l'"inici del procediment per a la moció de censura del Govern demòcrata".

L'encàrrec, emanat de l'acord que l'òrgan executiu liberal va prendre per unanimitat dels seus membres dies enrere, ha estat tramès al Grup Parlamentari Liberal atès que és aquest òrgan parlamentari qui, d'acord amb la norma establerta, té la potestat per iniciar el procediment de la figura de la moció de censura contra el govern.

Des de l'òrgan executiu liberal es deixa clar que "els liberals ni volem ni podem ser còmplices de la perpetuació i sistematització d'aquesta forma de fer política; esquitxada , un dia sí l’altre també, per escàndols -documentats i reconeguts- que malmeten la imatge del país i la de la seva classe política".

L'executiva liberal entén que Andorra no es mereix aquest tracte i qui vulgui defensar aquesta realitat,"com es fa des de les files demòcrates, que ho faci a la seva consciència". Ld'A no serà col·laborador amb els que ho provoquen ni tampoc amb els que ho defensen".