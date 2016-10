Notícia Previsions d’ocupació mitjana del 75% als allotjaments del Pirineu pel pont de Tots Sants Els hotels que romanen oberts estan al voltant de dos terços de reserves La Seu d'Urgell i el Cadí. Autor/a: radio seu

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu que el pont de Tots Sants torni a generar una bona ocupació turística al territori. La mitjana d’aquests quatre dies al Pirineu, on es concentra bona part de l’oferta, es podria situar al voltant del 75% d’acord amb el nombre de reserves fetes fins ara en els diferents sectors d’allotjament turístic i davant la previsió que la climatologia acompanyarà. La majoria dels visitants d’aquesta època solen ser públic familiar i grups de joves d’orígens propers, principalment de la resta de Catalunya. Això fa que moltes reserves arribin a última hora.

Per sectors, els establiments d’hoteleria de les comarques del Pirineu que resten oberts per aquestes dates preveuen una ocupació que es podria situar entre el 65% i el 70 % de mitjana. Es calcula que en aquest període de l’any la proporció d’establiments d’hoteleria oberts és d’un 60%. El turisme rural del Pirineu preveu una ocupació molt bona, d’entre el 85% i el 90%. Finalment, als càmpings, els bungalous presenten una ocupació d’entre el 85% i el 90 %. Pel que fa a la modalitat d’acampada hi ha força interès, però dependrà molt del temps que faci durant aquests 4 dies. Si s’anuncia bon temps, el sector confia que la gent s’animarà i els percentatges d’ocupació també poden ser bons.

El pont de Tots Sants està molt sol·licitat atès que la climatologia és encara molt favorable, les vacances d’estiu ja queden llunyanes i és una època idònia per gaudir de moltes activitats al conjunt de la demarcació. Enguany, la festivitat de Tots Sants ha escaigut bé per poder enllaçar quatre dies consecutius de descans, que podrien generar en molts casos una mitjana de tres nits de pernoctacions. Una circumstància que es veu afavorida pel fet que molts escolars faran festa el dilluns. H