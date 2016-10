L’FC Andorra no vol aturar la ratxa de resulats

Nova oportunitat per a l’FC Andorra per continuar amb la dinàmica exitosa d’aquest inici de temporada. I mantenir la seguretat de jugar a la Borda Mateu, on fa quasi un any que l’equip no perd. Aquesta campanya només suma triomfs com a local i avui (16.00 hores) té la intenció de no perdre la ratxa, amb la visita d’un CE Farners que és un ós dur que rosegar.



La plantilla té ganes de donar-li continuïtat al ritme de resultats, amb cinc victòries consecutives i havent deixat escapar només dos punts en el que va de curs. Aquest fet no despista. «Sempre quan va bé tot acostuma a ser més relaxat i tranquil. Però això no passa en aquest equip», subratlla Albert Moñino, perquè tenen molt clar que «acabem de començar i no hem fet absolutament res».



Davant tindran un Farners que és sisè i només suma una derrota, que va patir en la primera jornada. Des de llavors acumula dues victòries i cinc empats. «Espero que sigui un partit molt difícil», assegura el figuerenc, perquè a aquestes alçades de la pel·lícula «tothom vol ser el primer equip en guanyar l’Andorra. Els causarà respecte la nostra dinàmica perquè no hem perdut cap partit». Com a plantejament, «ens voldran complicar la sortida de pilota» per aprofitar les seves millors armes, ja que és un conjunt que «surt molt bé al contraatac i té gent ràpida a dalt».



Els entrenaments dels últims dies s’han centrat en tenir més capacitat ofensiva que actualment, sobretot a l’hora de crear ocasions i materialitzar-les. El tècnic, Emili Vicente, valora que la plantilla amb què va trobar-se està compensada, però que pot millor en facetes atacants. «Ens està insistint en ser més profunds, més contundents a l’àrea rival. Els entrenaments han estat encarats a això» per solucionar-ho, perquè defensivament l’equip sí que és poderós, sent el que menys gols rep, amb només tres dianes en contra. Aquesta circumstància dóna confiança perquè «per guanyar els partits si tens la porteria a zero tens molt a guanyat». El canvi d’entrenador no ha estat cap trauma al vestidor i Moñino considera que «és un canvi que a l’equip li ha anat bé».

Nova samarreta / Si no hi ha excés de superstició, l’FC Andorra podrà tornar a jugar avui de tricolor, ja que l’equip compta amb noves samarretes. En el que va de temporada ha jugat de negre i els resultats acumulats fa que la plantilla se senti còmode jugant vestint d’aquest color.