Andorra perd contra Suïssa a la pròrroga i jugarà per no ser última

Per tot el que ha demostrat a Pully en aquest Campionat d’Europa sub-20, la selecció no es mereix estar lluitar per evitar la darrera plaça. Però és el que haurà de fer avui després de perdre contra Suïssa (0-1) amb un gol d’or a la pròrroga.



Els helvètics, que juguen a casa, tenien clar que havien d’evitar que els andorrans fossin capaços de construir. Les rematades dels del Principat es trobaven totes amb el porter local, com la que va tenir Gerard Miquel amb una doble ocasió, i posteriorment amb una altra rematada en un contraatac. A l’altra banda, Rettenmurd era el més incisiu i fins i tot va enviar una bola al pal. El matx no es va moure en els quarata minuts, pel que es va anar a la pròrroga, que es decidiria amb un gol d’or. Aquest arribava a 2.45 minuts pel final. Rettenmurd recuperava una pilota al seu camp, realitzava una ràpida transició i amb l’opoció de dos jugadors andorrans era capaç de marcar amb una rematada seca des de mitja distància.



«Suïssa s’ha tancat molt bé al darrera, ha treballat molt bé en defensa, ens ha sabut aturar els atacs i el seu porter ha estat esplèndid», indicava el tècnic andorrà, Roger Corral, decebut perquè «per joc hem fet un molt bon campionat, però els altres equips també juguen, utililitzen les seves cartes. Estem contents amb el treball, però el que compta són els resultats i amb això no podem estar contents».