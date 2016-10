Només fent «un gran partit» hi ha opcions de guanyar a València

Després de Vitòria arriba una altra pista complicada com és la del València Basket. Demà (12.30 hores) tindran al davant «un equipàs», com a firma l’entrenador del BC MoraBanc Andorra, Joan Peñarroya, fet que provoca que si es volen tenir possibilitats de guanyar només hi ha un camí, estar atents els quaranta minuts i no cometre errors que permetin al contrincant fer-se amb el partit.



L’entrenador vallesà vol agafar altres referències que no pas l’únic matx jugat fins ara a domicili i que és l’única derrota que sumen. Prefereix fixar-se en les coses bones fetes contra Herbalife Gran Canària, Divina Seguros Joventut i Retabet Bilbao. «Si volem competir i tenir opcions hem de jugar un gran partit», afirma. El conjunt taronja no necessita presentació i «tots sabem el potencial que té». Es tracta d’un «d’aquells equips que els veus jugar i ho fan fàcil, senzill, i aquests són els equips que més difícils de preparar situacions. Jugadors molt experts que se les saben totes. Un partit en el qual no podem tenir desconnexions perquè no tindrem opcions. Segur que van a un partit dur, de defenses individuals agressives, d’intentar castigar allí on vegin que podem tenir debilitat i nosaltres intentarem fer el mateix. Volem jugar de tu a tu, aquesta és la nostra idea».



Qui torna a ser baixa, tot i que viatja amb l’equip és Oliver Stevic. En tota la setmana no ha entrenat per culpa de la lesió que té al bessó i que ja el va fer perdre’s el matx contra el Bilbao. El suplirà a la convocatòria Nikola Maric, del filial. Aquest serà un nou examen pels jugadors andorrans, i sobretot pels seus jugadors alts, perquè «el València té cinc pivots com els que té», amb «un joc interior poderós». A més compten amb «la línia exterior amb tres bases de nivell». Espera que sigui «un partit dur, físic», i que com en els dos anys anteriors la imatge sigui positiva, però que aquest cop canviï el resultat final: «Sempre hem jugat bons partits a València tot i que no hem guanyat».



Una de les sensacions d’aquest inici de curs del MoraBanc està sent Beqa Burjanadze. El seu salt a la Lliga Endesa i el rendiment que està mostrant considera que és fruit de la progressió. «No estic sorprès per res perquè tot el resultat és del treball dur diari. Seguiré a aquest nivell i milloraré per intentar ajudar l’equip amb més coses i millor», assegura el georgià, que sap que a la pintura tindrà complicades parelles de ball. Però això el motiva: «És una gran responsabilitat per a mi i per a la resta de jugadors grans de l’equip».



A l’altra banda, el respecte pel MoraBanc és màxim. L’entrenador dels valencians, Pedro Martínez , valora que l’andorrà «és un equip que s’ha reforçat molt bé amb jugadors molt experts, que coneixen la Lliga i mantenint un bloc, a més de l’entrenador, de la temporada passada, on ja ho van fer bé. Crec que són candidats per a classificar-se per a la Copa i estan jugant un molt bon bàsquet, amb molt dinamisme, de moltíssims punts. Amb molts jugadors que són focus de sumar punts en totes les posicions, en la de cinc, en la de quatre, i els jugadors exteriors també. La veritat és que estan jugant a un nivell molt alt».



Per mirar de guanyar, necessitaran controlar la capacitat ofensiva rival. Confia que «tinguem equilibri. Si no juguem bona defensa, ells són un equip amb molta capacitat per anotar i si no els posem dificultats se sentiran molt còmodes. Són un equip bastant gran, per la qual cosa hem de jugar amb bon ritme, amb dinamisme, fent les coses bé en atac i passant-nos bé la pilota. Necessitem tenir equilibri en totes les facetes del joc i fer un bon partit».