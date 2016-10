El país fregarà el cent per cent d’ocupació en els hotels del centre

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) preveu que durant el pont de Tots Sants les parròquies centrals del país, com Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, fregaran el 90% d’ocupació.



En concret, l’UHA augura que la capital tindrà una ocupació mitjana del 82,30% durant els quatre dies de pont. Esperant que avui i demà siguin els dies amb més afluència, doncs segons detalla l’UHA se superarà el 91% d’ocupació. Pel que fa a Escaldes, es preveu que tindrà una ocupació mitjana del 89,43%. Sent també avui i demà els dies amb més turistes i passant del 99% d’ocupació. En el total de dies, i tenint present les set parròquies, l’UHA calcula que el país tindrà una mitjana d’ocupació del 76,69%.

Menys ocupació / Pel que fa als territoris que tindran menys ocupació, segons les previsions de l’UHA, són Encamp i Canillo. Ja que aquestes tindran una mitjana d’ocupació del 47,40 i el 48,54% respectivament. De la mateixa manera que passa amb la resta de parròquies, s’espera que avui i demà seran els dies més afluents i que durant aquests l’ocupació estarà entre un 50 i 70%.

Pel que fa a la resta de parròquies, la Massana també tindrà una ocupació força elevada registrant una mitjana de 77,02% durant els quatre dies de pont. I com ja hem comentat, avui i demà seran els dies forts amb una ocupació d’entre el 94 i el 98%. Sant Julià registrarà unes xifres similars, ja que de mitjana tindrà un 75,67% i durant avui i demà disposarà d’una ocupació del 95%. Finalment, Ordino tindrà una mitjana d’ocupació del 71,40% i seguint en la línia, avui i demà registrarà una ocupació mitja d’entre el 88 i el 91%.

Millors dades que el passat any / El president de l’UHA, Manel Ara, va destacar ahir que aquestes dades són més positives que les d’anys anteriors. «Aquest any, per una qüestió de calendari, tindrem unes xifres d’ocupació majors. Ja que hi ha un pont llarg de quatre dies i se celebra l’Andorra Shopping Festival», va puntualitzar Ara.



L’Andorra Shopping Festival es va iniciar ahir i tindrà lloc fins el proper 13 de novembre. Durant aquests dies, a les parròquies centrals s’oferiran un seguit d’activitats, tallers i actuacions que sota la premissa «canvia d’aires i respira shopping», amenitzaran els esdeveniments i carrers del Principat.

Perfil del turista / Pel que fa al perfil del turista que aquests dies visitarà el Principat, el president de l’UHA va destacar que sobretot «vindran parelles, perquè al tractar-se d’un cap de setmana llarg és una oportunitat molt bona per desconnectar». Tot i això, també s’espera que vinguin famílies, «com sempre», va afegir Ara. Tanmateix, Ara preveu que sobretot vindran visitants dels països veïns, com França i Espanya, i «molts de Catalunya i València, més que res per un tema de proximitat».