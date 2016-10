58.000 vehicles durant el cap de setmana

El Servei de Mobilitat i Transport Públic preveu que de cara al pont d’aquest cap de setmana, que s’allarga d’avui fins dimarts, entraran al país uns 58.000 vehicles. D’aquests, 34.500 accediran al país per la frontera del Riu Runer i la resta (23.500) per la frontera del Pas de la Casa.



Es preveu que els dies amb més afluència seran sobretot avui, per l’entrada dels forans, i dimarts, on hi haurà llargues retencions per la sortida dels vehicles. En concret, per avui s’espera que hi hagi trànsit «dens» a l’entrada del país amb aturades a ambdues fronteres des de les 16.00 hores fins a les 20.00 h aproximadament. I en relació a la sortida, el Servei de Mobilitat calcula que el trànsit més dens es registrarà durant la tarda a la frontera del Riu Runer de les 16.00 hores fins a les 21.00 h.



Tanmateix, demà es preveu que hi hagin cues d’entrada de les 10.00 hores del matí a les 16.00 h a l’alçada de la frontera del Riu Runer, i que de les 9.00 hores a les 13.00 h hi haurà retencions a la frontera del Pas de la Casa. A més, en relació a la sortida de vehicles, el servei augura que de les 15.00 hores a les 21.00 h hi haurà cues a la frontera que delimita Espanya i Andorra i de les 10.00 hores a les 17.00 h n’hi haurà a la frontera del Pas.



Tot i que les xifres mostren una entrada de vehicles superior a la d’anys anteriors, el Servei de Mobilitat s’assegura que no es preveuen incidències i que es pot consultar l’estat del trànsit en qualsevol moment a través de la seva pàgina web.