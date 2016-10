L’executiva liberal encomana al grup parlamentari una moció de censura

La primera moció de censura del Principat

L’Executiva de Liberals d’Andorra (Ld’A) ha encomanat «per unanimitat» al grup parlamentari que iniciï el procediment per presentar una moció de censura contra el Govern demòcrata. A través d’un comunicat, l’òrgan executiu va deixar clar que «ni volem ni podem ser còmplices de la perpetuació i sistematització d’aquesta forma de fer política; esquitxada, un dia sí i l’altre també, per escàndols –documentats i reconeguts– que malmeten la imatge del país i la de la seva classe política». En el mateix document afegien que «Andorra no es mereix aquest tracte i qui vulgui defensar aquesta realitat, com es fa des de les files demòcrates, que ho faci a la seva consciència». «Liberals d’Andorra no serà col·laborador amb els que ho provoquen ni tampoc amb els que ho defensen», sentenciaven.En resposta aquesta notícia, el cap de Govern, Toni Martí, va explicar en declaracions a EL PERIÒDIC que està «tranquil» i va insistir en què cal prestar atenció als temes importants que actualment hi ha sobre la taula com les negociacions amb la Unió Europea o la reforma sanitària. «Com a cap de Govern estic tranquil. Hi ha grans temes sobre la taula que vull compartir-los amb el respecte de la decisió dels liberals», va manifestar. El màxim representant de l’Executiu, que es troba aquest cap de setmana a la Cimera Iberoamericana que se celebra a Colòmbia, va exposar que «no vull pensar que han aprofitat que estic fora per anunciar la moció», ja que, segons va indicar, el proper dijous té una cita amb tots els presidents dels grups parlamentaris per parlar sobre Europa.Prèviament al comunicat oficial, el secretari general de liberals, Amadeu Rossell, va fer pública la iniciativa al programa Ara i Aquí de Ràdio Nacional. Després d’aquestes declaracions, ni Rossell ni cap membre del grup parlamentari va accedir a parlar amb els mitjans de comunicació.En tot cas, si finalment el grup parlamentari liberal acceptés l’encàrrec, cal tenir majoria absoluta perquè una moció de censura prosperi. Un fet, doncs, que no seria possible sense el suport del grup demòcrata. En aquest sentit, Rossell va deixar entreveure que dins de les files de DA hi podria haver discrepàncies especialment motivades pel fet que el ministre Jordi Alobé segueixi ostentant el càrrec. «El que penso, i sincerament ho dic, és que ningú està còmode amb aquesta situació i ningú vol ser còmplice d’algunes actuacions», va opinar deixant clar que feia referència no només als consellers del grup mixt sinó «fins i tot consellers de DA».I per argumentar les insinuacions segons les quals la moció rebria també el suport d’algun membre demòcrata, Rossell va assegurar que «quan es fa una moció des de Liberals d’Andorra es va a totes, amb això ho estic dient tot perquè ni a mi ni al senyor Pintat no ens agrada fer el ridícul». I ara, va considerar, «s’està fent el ridícul perquè tot està permès i no passa res. S’està agafant un clima on tot s’hi val». El secretari general liberal també va avançar que presentaran a Josep Pintat, el president del Grup Parlamentari Liberal, com a candidat alternatiu a Toni Martí.Amb tot, el líder demòcrata va apuntar que, més enllà de les possibilitats reals que la moció té de tirar endavant, «la lectura política de la situació és que és una legislatura molt atípica amb una oposició que actua amb molta duresa». Tot i així, va reiterar que cal «tranquil·litat».El conseller del grup mixt per SDP, Víctor Naudi, va lamentar conèixer les intencions dels liberals a través dels mitjans de comunicació, ja que assegura que «ningú ens havia comentat res». «Difícilment podem donar suport a la moció perquè encara no se’ns ha comunicat. Lamentem que no se’ns hagi explicat i demanat el nostre suport», va remarcar.Malgrat això, Naudi va posar de relleu que «entenem que es plantegi la possibilitat tenint en compte que el Govern no respecta la legalitat i malmet la imatge del país». Per tot, en cas que l’anunci es formalitzi SDP convocaria un consell de partit per estudiar si coincideixen amb els arguments liberals per presentar la moció. En aquest sentit, el conseller progressista va avançar que si el fet que Alcobé segueixi com a ministre és un dels motius SDP hi estaria d’acord.Sigui com sigui, Víctor Naudi va considerar que es tracta únicament d’un «toc d’atenció», ja que va reconèixer que «és molt difícil que prosperi tenint en compte que la votació és oral» i per tant, dubta que cap conseller demòcrata hi votés favorablement. «Si fos secreta potser ens emportaríem una sorpresa», va augurar.Des del PS van preferir no fer de moment cap valoració de la notícia argumentant la poca informació de què disposaven.D’altra banda, des de l’executiva demòcrata es van negar a fer declaracions i únicament van enviar un comunicat expressant la seva «plena confiança en la tasca del Govern» així com el «suport al Grup Parlamentari Demòcrata per seguir impulsant la tasca legislativa que li correspon».En el mateix text el partit apel·la «al sentit de la responsabilitat del Grup Parlamentari Liberal a l’hora de prendre en consideració l’encàrrec del seu partit» perquè, segons recorden, «s’han de continuar impuslant i desenvolupant temes inajornables pel futur d’Andorra» com la continuació de les polítiques d’obertura econòmica o la reforma de l’Administració i la Funció Pública.

De tirar endavant, Toni Martí s’enfrontaria la primera moció de censura del Principat.

Pel que fa al procediment, un cop presentada la moció a Sindicatura, el Síndic General té fins a 24 hores per comunicar-ho al cap de Govern i als grups parlamentaris. A partir d’aquest moment, compta amb un màxim de cinc dies per celebrar una sessió de Consell General que tindrà la deliberació i la votació de la moció com a únic punt. Perquè prosperi cal que hi hagi majoria absoluta.

El cas més similar viscut a Andorra va tenir lloc l’any 1994 quan Òscar Ribas es va sotmetre a una qüestió de confiança. Ribas, que governava en minoria, va prendre aquesta decisió avançant-se a la possibilitat d’una moció de censura i convençut que la guanyaria. Finalment la va perdre i Marc Forné va passar a ostentar el càrrec de cap de Govern.