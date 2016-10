Notícia Andorra acollirà la Cimera Iberoamericana del 2020 Marti conversa amb Santos. Autor/a: EFE

Cncara que de moment només s’ha presentat la candidatura, ja es dóna per fet que d’aquí a quatre anys Andorra serà la seu de la 27a Cimera Iberoamericana. El cap de Govern, Toni Martí, estava ahir plenament convençut: «La nostra precandidatura ha tingut una bona acollida; Andorra està molt ben considerada a l’exterior», va assenyalar des de Cartagena d’Índies (Colòmbia ) des d’on participa a la 25a Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern.

L’ambaixador d’Andorra a Espanya, Jaume Gaytan, ho va anunciar ahir davant la reunió de coordinadors nacionals dels països iberoamericans reunits a Cartagena d’Índies, després de fer-se públic que Guatemala serà la seu de la trobada del 2018.

Segons va afegir Martí, aquesta possibilitat té molt bona acollida entre la comunitat iberoamericana que ha valorat molt positivament el desenvolupament de la sectorial d’educació que ja va acollir el Principat aquesta tardor. A més, Andorra no té cap competidor ja que cap altre país ha presentat candidatura.

El cap de Govern va indicar que abans de viatjar cap a Colòmbia va informar els coprínceps i als presidents dels grups parlamentaris, i que tots «van veure amb bons ulls la proposta».

Martí va posa èmfasi en la data triada, el 2020, «perquè jo ja no hi seré, vull que sigui un esdeveniment despolititzat». Així mateix, el líder taronja va mostrar el seu convenciment en la capacitat d’Andorra per organitzar un esdeveniment d’aquesta envergadura: «És un honor acollir una cimera d’aquestes característiques». Les cimeres iberoamericanes de caps d’Estat i de Govern són les reunions biennals dels 22 països que conformen la Comunitat Iberoamericana. La candidatura es canalitzarà a través de la Secretaria General Iberoamericana.



Reunió amb Santos

El cap de Govern es troba a Cartagena d’Índies (Colòmbia) per participar en la 25a Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern. Ahir va prendre part en la primera trobada de caps d’Estat i de Govern i també es va reunir amb el president de Colòmbia, Juan Manuel Santos. Durant la seva estada a la ciutat colombiana, Martí també està mantenint diferents trobades bilaterals.

Martí va mantenir trobades amb representants de la Secretaria General Iberoamericana (Segib) i de l’Organització d’Estats Iberoamericans (OEI). Precisament, en declaracions a mitjans de comunicació colombians, Martí es va referir al procés de pau que porta a terme Colòmbia assegurant que des d’Europa es veu com un pas decisiu, malgrat reconèixer que s’esperava que el referèndum tingués el vist-i-plau del poble colombià. En tot cas, el cap de Govern considera que Colòmbia està en la bona direcció, perquè un procés de pacificació «en uns moments en què el món està tant mogut és una lliçó que dóna Colòmbia al món».

La celebració de la cimera és l’eix vertebrador de concertació política i de cooperació dels països iberoamericans.