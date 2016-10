L’estada al centre geriàtric costa a l’usuari uns 900 euros mensuals

L’estada en una residència geriàtrica costa a cada usuari del Principat 900 euros mensuals. Aquesta és la xifra resultant de calcular la mitjana de preus dels quatre espais dedicats a l’atenció sociosanitària dels avis a Andorra. La despesa varia, però, en funció del centre en què el padrí es troba intern, així com pels ajuts amb què aquest pugui comptar provinents tant de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) com de la mateixa Administració.



Si la divisió per arribar el cost de mantenir un avi a la residència s’aplica al quotidià, la resulta és que un dia equival a un dispendi mitjà de 105 euros que s’assumeixen en part per les famílies o els mateixos dependents, en part per la CASS i , per últim, pel Govern. Aquest darrer actor corre íntegrament, de la seva banda, amb les despeses en l’atenció personal a l’autonomia de totes les persones internes a les residències del país, ja sigui qualsevol de les tres privades o bé a El Cedre, l’únic espai d’aquesta mena de titularitat pública. Aquí, qual costa 2.820 euros mensuals repartits entre la CASS i el Govern mantenir-hi una persona que, al seu torn, s’ocupa d’abonar la manutenció i l’hosteleria: 780 euros per mes. És a dir, 3.600 en total.

Cost per a qui rep el servei / El preu que els interns han de pagar per poder ser atesos en un geriàtric d’Andorra varia en 220 euros en funció si troba plaça al centre gestionat pel SAAS, a les instal·lacions de Sant Vicenç d’Enclar o bé a Salita o Clara Rabassa. En els dos primers casos –i a excepció que la persona s’hagi vist exempta d’aquest pagament per tenir dificultats econòmiques i rebi, conseqüentment, ajuts socials–, cada usuari abona 26 euros per dia viscut a la residència. És a dir, prop de 780 euros al mes. D’altra banda, si l’atès es troba a la Salita o a Clara Rabassa, el cost fina, tancat, per al client, és de 1.000 euros mensuals.

Aquests preus són molt difícilment accessibles per a les famílies de les persones dependents, més per als mateixos usuaris. Tenint en compte això, cal esmentar els ajuts a què es pot accedir a nivell governamental en cas que les demandes es valorin favorablement.

Mòdul Sanitari / Per arribar al preu total d’una plaça geriàtrica cal tenir en compte els apartats en què es divideix. Així, cal parlar del mòdul sanitari, del d’atenció personal a l’autonomia i, en darrer lloc, de la manutenció i hosteleria, que paguen CASS, Executiu i usuari, respectivament. No es pot saber el cost cert per a la seguretat social de tenir a Salita o a Clara Rabassa un padrí atès perquè, en aquests casos, el preu varia en funció dels actes sanitaris a què s’acull. Sí es pot parlar, però, dels 2.220 euros que li val un resident d’El Cedre o els 3.150 dels de Sant Vicenç d’Enclar. Aquestes quotes també varien en funció de si l’usuari té cobertura total o bé ha d’encarregar-se d’un 10% d’aquest bloc sanitari, però permet, si més no, fer-se una idea.



Pel que fa al Govern, i sense incloure els ajuts que ha d’atorgar a aquells qui no poden fer-se càrrec de les considerables despeses fins ara desglossades, la part que abona es de 600 euros mensuals per cada pacient d’El Cedre i uns altres 600 pels d’Enclar. 1.200 per persona i mes a la Salita o a Rabassa. És d’entendre l’aposta governamental per l’atenció a domicili que ara per ara l’Executiu pacta amb els comuns per decidir qui en pren la competència. Cal destacar, finalment, les 387 places de geriatria disponibles al país, de les quals, ara fa tot just un mes i segons va informar el mateix Govern a través del butlletí del Consell General, n’hi havia 257 ocupades.



El preu de viure a El Cedre: 3.600 euros al mes per persona/ El cost de les places geriàtriques, tal com s’explica a través del butlletí del Consell General, es divideix en tres apartats: el sanitari, abonat per la CASS; l’atenció personal a l’autonomia, de què s’encarrega el Govern i, per últim, la manutenció i hosteleria de les que s’han d’ocupar els avis o les seves famílies. El primer dels apartats ascendeix als 2.220 euros mensuals. El segon, als 600 mentre que les persones internes paguen, pel seu costat, uns 780 euros. Tot plegat, sumat, resulta en un total de 3.600 euros que és, per tant, el cost mensual de mantenir una persona sota la vigilància dels especialistes i professionals de què es troba dotat el Centre Sociosanitari El Cedre, l’únic al país de titularitat pública.