Portugal treurà Andorra de la seva llista 'negra' «Mai hem tingut cap inquietud sobre aquesta llista», diu Martí

El cap de Govern, Antoni Martí ha valorat la 25a Cimera Iberoamericana que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Cartagena d’Índies. La cimera, que ha aplegat els principals mandataris internacionals de l’espai iberoamericà ha servit, segons va explicar ahir Martí, per consolidar les relacions diplomàtiques amb els països. De «gran notícia» ha qualificat el cap de Govern la predisposició dels mandataris iberoamericans perquè la Cimera Iberoamericana del 2020 pugui celebrar-se a Andorra. Martí ha recordat que aquesta possibilitat havia estat compartida abans del viatge cap a Cartagena d’Índies amb els coprínceps Hollande i Vives, i també els consellers generals. El cap de Govern des de Cartagena d’Índies ha detallat que «seríem l’únic país que faltaria dels europeus» per acollir la Cimera Iberoamericana. Andorra, ha dit Martí, «la tindrà, però siguem prudents». El cap de Govern considera que l’organització d’aquesta Cimera «és un impuls per a fer veure al món la realitat andorrana».

El cap de Govern, que es trobava a punt de viatjar cap a Costa Rica, ha explicat que ha mantingut reunions bilaterals amb Colòmbia, i Mèxic i els seus caps d’Estat en els qui ha detectat una «clara voluntat d’engegar negociacions de doble imposició amb Andorra». Martí ha recordat que «tenim molts convenis amb països europeus» però ha volgut destacar la importància del país centreamericà que forma part del G-20. El viatge a Costa Rica, correspon a les intenses relacions amb el país després d’una visita a Andorra de la ministra d’educació i que del que ha explicat que «estem treballant perquè és punter en temes ambientals i té un segell de qualitat». El cap de Govern ha avançat que en el marc de les trobades del COP22 a Marraqueix i COP22 a Cancun, la ministra de Medi Ambient signarà el protocol de bones pràctiques en matèria de medi ambient.

A banda, Martí ha indicat que en el transcurs d’una llarga trobada amb el primer ministre portuguès, António Costa, s’ha manifestat la voluntat del país lus per excloure Andorra de la llista de països amb fiscalitat baixa. En aquests moments s’hi està tractant el conveni de doble imposició amb portugal i «que ens tregui en aquesta llista, és una lògica evident» ha dit Martí. En aquest sentit, Martí ha ressenyat els passos fets per Andorra després de l’avaluació de l’OCDE del 2013 i la llista Moscovici amb els estats que consideraven el país dins el grup d’estats amb fiscalitat baixa. Martí ha recordat que «de la mateixa manera que Bèlgica ens va treure, després ha vingut Letònia, i ara Portugal». «Mai hem tingut cap inquietud sobre aquesta llista», ha dit el cap de Govern perquè el país es mostra a favor de la transparència i les bones pràctiques.

Sobre educació, un dels aspectes en els que Martí va centrar la seva intervenció al plenari de la cimera, ha destacat que «hem fet pal de paller de la nostra política exterior, el tema més important». Un model educatiu que considera «es va adaptant a les realitats que el món viu, és molt avanguardista», assenyalant que es basa en l’educació per competències incorporant aquest model de forma transversal amb l’esperit dels valors essencials com la tolerància i la construcció de ciutadans globals.



Bona acollida per organitzar la cimera en el 2020

«Agraeixo la bona acollida per celebrar la cimera a Andorra el 2020, malgrat que el meu mandat compleix el 2019», va dir Martí davant del plenari de la cimera, on va recordar que el seu govern ha estat l’artífex de proposar l’enclavament pirinenc com a seu de la cita de caps d’Estat i Govern el 2020. «Les persones passem però els països i la gent romanen, i Andorra seguirà sent fidel a la seva aposta per la qualitat, respectuosa amb la diversitat», va afirmar, en destacar que els andorrans «són també ciutadans iberoamericans».

D’aprovar-se aquesta proposta, el Principat d’Andorra, que no té costum d’organitzar grans esdeveniments internacionals, acolliria per primera vegada una Cimera Iberoamericana. Va esmentar que «a la Cimera Iberoamericana hi ha dos països de la UE –Espanya i Portugal – i a més Andorra, que sense ser de la Unió coneix molt bé el projecte de construcció europea». En aquest sentit, va dir que «un dels grans èxits ha estat la lliure mobilitat, això ha creat un sentiment als joves de pertinença a Europa», per ressaltar que aquest és un valor a rescatar per Iberoamèrica, el de la pertinença a una regió.

En la seva intervenció, Martí també va felicitar Colòmbia i al seu president, Juan Manuel Santos, pels intents per aconseguir la pau mitjançant una llarga negociació amb la guerrilla de les FARC i pels acords assolits. «Avui Colòmbia és sinònim de pau, enteniment i esperança en un món cada dia més convuls, on els conflictes estan més àlgids que mai», va manifestar el governant andorrà. Va afegir que «Colòmbia és la nota positiva i un exemple que es dóna al món».