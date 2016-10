Notícia Millor imatge a l’exterior que a casa El cap de Govern convida el rei Felip VI a visitar Andorra durant l’any que ve Martí fa el discurs. Autor/a: EFE

Martí agafava ahir el vol cap a Costa Rica. «En classe turística, ep!», va apuntar una mica dolgut per la situació de crispació que viu la política andorrana: «Andorra està millor considerada a l’exterior que no pas a dins», va indicar tot convençut després de les reunions amb diferents mandataris de llatinoamèrica. El cap de Govern volia parlar de la cimera i deixar de banda les picabaralles domèstiques, encara que alguna cosa se li va escapar: «No vull pensar que s’ha aprofitat que sóc fora per anunciar que es vol fer una moció de censura contra mi». Punt i final. Cap referència més.

Això sí, es va mostrar entusiasmat amb les trobades bilaterals que ha pogut mantenir i els contactes que s’han fet en l’estada a Colòmbia. «Ha valgut la pena venir», va indicar, molt conscient que hi ha una part de la població que qüestiona aquest viatge i els lligams que pot tenir Andorra amb la comunitat iberoamericana. Martí va insistir-hi: «S’ha acollit molt favorablement la candidatura andorrana per a la cimera del 2020, que no hem d’oblidar que es tracta de l’esdeveniment més important que hi ha a llatinoamèrica i és una gran oportunitat per fer conèixer la realitat andorrana en aquest continent». Martí es va trobar amb el Rei d’Espanya, Felipe VI, a qui li va lliurar una carta d’invitació perquè el monarca visiti Andorra. «No serà aquest any, és molt just, però el vinent esperem que sí», va assenyalar.

A banda, el cap de Govern va recordar que en la conversa amb el monarca espanyol, es compta amb «el suport indiscutible de la República francesa i el Regne d’Espanya, però també vaig parlar amb Portugal», països que segons Martí donen ple suport al procés de negociació amb la Unió Europea.

Martí va fer balanç de la visita a la regió. En aquesta cita va mantenir a més diverses reunions bilaterals, entre elles amb els presidents de Colòmbia, Juan Manuel Santos; Mèxic, Enrique Peña Nieto, i amb el primer ministre de Portugal, Antonio Costa.

A Santos i Peña Nieto els va proposat signar sengles convenis de doble imposició, com ha fet amb altres països d’Europa, per ser dues de les nacions més importants de Llatinoamèrica, amb «grans creixements» econòmics.

Martí va dir que amb Santos hi ha «una gran afinitat» i que es començarà a treballar en els pròxims dies, tot i que aquest no ha estat l’únic èxit d’aquest viatge, ja que el primer ministre lusità li va manifestar la intenció del seu país d’eliminar al Principat de la llista de paradisos fiscals, com va fer recentment Letònia.

Els dos parlaments, l’andorrà i el portuguès, estan ratificant els convenis de doble imposició i la veritat és que hi ha «voluntat», ja que Andorra «ha fet els deures».

«Si hi ha un estat en el món que ha fet un nou model econòmic amb tota classe de fiscalitat, això sí molt competitiva i homologable, i ho ha fet en un temps rècord, és Andorra», va emfatitzar Martí per afegir, amb sorna, que per això es mereixen «el rècord Guinness».

Aquest canvi, va dir, aposta per la transparència amb un sistema bancari molt fort, i ajuda a donar més visibilitat a un país que ha «fet els deures» i que s’ha postulat per acollir la Cimera Iberoamericana de 2020.

Aquesta proposta, va afegir, ha estat «molt ben acollida» i a més de donar projecció a Andorra, l’únic país de la Península que encara no havia acollit aquest esdeveniment, també beneficiarà Iberoamèrica.