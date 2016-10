Òscar Casal i Queralt Riba guanyen la Copa d’Andorra

La VK Vallnord CPA posava punt i final a la Copa d’Andorra. Va servir per conèixer els guanyadors del campionat, que són Òscar Casal i Queralt Riba. Pel que fa a la prova massaneca, van imposar-se Agustí Roc i Queralt Riba.



La sisena plaça aconseguida a la darrera cursa del calendari nacional va ser suficient per a Casal per assegurar-se el títol. Finalitza la temporada amb un total de 354 punts. La segona plaça de la general és per al seu germà Marc amb 338, mentre que tercer és Martí Lázaro (301). En categoria femenina s’adjudica el campionat Riba amb un acumulat de 382. Al segon caixó del podi puja Roser Español (373) i al tercer Sílvia Zúñiga (371). En categoria aleví el títol és per a Salvador Martínez i Clàudia Gironès, en infantil guanyen Oriol Olm i Marta Martínez, en cadet Lucas Mouret i Andrea Sinfreu, en júnior David Pérez i Júlia Casanoves, i en veterà Jacint Gil i Carol Cureau.



La cursa vertical d’Arinsal, organitzada pel Club Pirinenc Andorrà, va comptar amb una vuitantena de participants. A més de puntuar per a la Copa d’Andorra també ho feia per a les Skyrunner National Series d’Espanya, Andorra i Portugal; i per a la Copa 3 Nacions de verticals. Roc va imposar- amb un registre de 37.44 minuts. El corredor català va escapar-se a la meitat del recorregut respecte els seus rivals i va saber mantenir la posició fins a creuar l’arribada. La segona plaça era per a Ferran Teixidó amb 37.56 i la tercera per a Nil Cardona (38.29). Òscar Casal completava la carrera al sisè lloc amb 40.47. En fèmines s’imposava Zúñiga amb un temps de 49.51. La segona posició era per a Mireia Miró (50.42) i la tercera per a Gabriela Sánchez (51.08).