Raiffesen reclama la nul·litat de la segona resolució de l’AREB

Després de la publicació de la segona resolució de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) referida al procediment del traspàs d’actius i passius de BPA a Vall Banc, Eusebi Nomen, membre de l’entitat financera cooperativa raiffensen.ad, va anunciar ahir en roda de premsa la interposició d’un complement de demanda per part de l’entitat que reclama la seva nul·litat –conjuntament amb l’anunciada el passat mes d’abril. Un dels punts més importants d’aquesta consisteix en la venda d’una cartera de 600 clients a Vall Banc valorada en 80 milions d’euros i que, segons Nomen, es du a terme «sense que existeixi un preu de venda» i «obviant el procediment competitiu adequat» per aquest tipus de situacions.



Segons el representant de raiffesen.ad, amb aquestes accions l’AREB no seguiria el camí que havia anunciat a l’abril –pel qual hauria de vendre les accions de Vall Banc– i procediria a la «venda de negoci» a una entitat bancària que no tindria aquesta condició de pont, és a dir, a Vall Banc. A partir d’aquí, Nomen va qüestionar el moment en el que aquesta entitat va passar de ser una entitat pont a una entitat bancària sense aquesta condició ja que «la llei andorrana no contemplaria la venda de la seves accions per justificar aquest canvi», al·ludint al procediment que s’ha seguit.

Vulnerabilitat dels clients / Nomen també va tornar a repetir la «vulnerabilitat» en la que es troben els clients de Vall Banc en aquest moment pel fet que els seus comptes «serien fraudulents o ficticis» ja que, realment, «encara estarien a BPA». Pel que fa a les accions dels clients, aquestes encara «restarien a nom de l’entitat i no pas al seu» en una situació totalment inaudita. Aquest fet, va ressaltar, «no estaria permès per cap sistema bancari a nivell mundial» i representa una situació «d’alt risc». En aquesta mateixa línia, Nomen també va lamentar que l’INAF no actuï pel que fa a la situació d’aquests comptes fraudulents de Vall Banc i va considerar el comportament de la instituació com a «molt greu».



Per altra banda, el representant de l’entitat cooperativa va destacar que la resolució de l’AREB demostra clarament que «l’aplicació de l’eina de resolució de l’entitat pont» va «contaminar la cartera de renda variable de Crédit Suisse» que «continua mantenint aquesta cartera a nom de BPA». D’aquesta forma, va incidir en que la proposta de la venda d’una part del negoci, com va proposar raiffesen.ad en el seu moment, «hagués estat la decisió més adequada» per evitar «la pèrdua de diners» i «de llocs de feina».



Al·lusions al Govern / Eusebi Nomen també va tenir paraules per al ministre de Finances, l’actuació del qual va titllar de «nefasta» posant com a exemple els «més de 900 titulars de comptes que va definir com a blanquejadors» quan simplement es tractava de «persones que no havien passat el test de risc per raons molt diferents».