Gairebé 30 empresaris americans estudien inversions a Andorra

Una trentena d’empresaris de diversos països americans van visitar el país el passat dissabte en motiu del congrés anual de la xarxa Internacional Consulting Group (ICG). L’objectiu de la visita era explicar les noves possibilitats econòmiques del país als empresaris i ,per fer-ho, el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va explicat als assistents el «procés d’obertura econòmica del país» i el «model turístic d’Andorra». Per la seva banda, la directora d’Actua, Imma Jiménez, va presentat els principals avantatges d’invertir al país, així com també els nous sectors que s’estan potenciant per part de la seva empresa.



Els empresaris, que procedien de diferents països llatinoamericans (Argentina, Brasil, Colòmbia, El Salvador, Equador, Guatemala, Hondures, Mèxic, Panamà, Paraguai, Perú, Puerto Rico, Uruguai i Xile), estaven força interessats en la possibilitat de realitzar tot tipus d’inversions al Principat. La xarxa ICG –organitzadora de la jornada– va possibilitar una major coneixença del país per part dels empresaris que van formar part de la comitiva.



