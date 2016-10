Inici de la campanya de vacunació de la grip a l’ABS

L’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell (ABS) ha posat en marxa aquesta setmana la campanya de vacunació antigripal 2016. La vacuna es subministra al CAP de la capital alturgellenca així com també en diversos pobles de la comarca –Anserall, Alàs, Castellciutat, Bescaran, Adrall o Noves de Segre, per exemple–, d’acord amb el calendari de visites que han establert un any més els professionals mèdics.

Dirigida a la gent gran / La directora del CAP de la Seu, la doctora Mercè Corbella, va recordar des de RàdioSeu que la vacunació de la grip és «especialment necessària per a persones majors de 60 anys». De fet, una de les novetats d’enguany és que «s’ha reduït l’edat recomanada de vacunació universal, que fins ara era a partir de 65 anys».

Ampliació del públic / També es recomana per a persones de menys de 60 anys que pateixin patologies cròniques com ara malalties pulmonars, diabetis, diàlisi, obesitat mòrbida. Finalment, s’aconsella a treballadors de serveis públics (policies, bombers, protecció civil), dones embarassades i persones institucionalitzades. Cal adreçar-se al taulell d’informació del CAP per reservar el dia i l’hora. Per a més informació, el telèfon al qual s’ha d’adreçar el públic és el 973 350 470.



A banda de la Seu, també es pot fer la vacunació als consultoris de diversos pobles de l’Urgellet, segons el programa previst per l’ABS.