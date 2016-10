El PS demana diligència en les reformes competencials

El president del Grup Parlamentari Mixt torna a arremetre contra el Govern pel tema de les competències i les transferències que treballa amb els comuns, qüestió en la qual exigeix diligència i sobre la qual espera rebre aviat un esborrany per tal de poder-la començar a estudiar.



El conseller general Pere López ha lamentat, a través d’un escrit tramès a la sindicatura, «la secretària d’Estat de Relacions Institucionals no s’ha reunit a hores d’ara ni un sol cop amb els grups parlamentaris» per informar com evolucionen les negociacions entre l’Administració central i les locals al respecte de les competències i de les transferències, assumpte sobre el què diu que «tot apunta que viurem un nou episodi de manca de respecte per part de DA a quin ha de ser el paper de la llei en un estat de dret». A través d’un comunicat, el Partit Socialdemòcrata informa sobre la pregunta presentada per saber la : «té realment la data en què es «disposarà d’un esborrany del projecte de llei».



D’altra banda, la consellera general del PS Rosa Gili informa al Govern que «els socialdemòcrates mantenim dubtes quant a la gestió d’un servei prou important», el del transport escolar, per la qual cosa reclama a l’Executiu que «certifiqui» que s’està oferint un servei de trasllat «amb totes les garanties de seguretat i altres consideracions inherents a un ús destinat a infants i joves estudiants».