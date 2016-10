Notícia Un incendi a la Guingueta d’Àneu crema més de 300 hectàrees Tres helicòpters i quatre avions de vigilància han treballat en l’extinció Imatge de l'incendi en una zona d'alta muntanya de la Guingueta d'Àneu. Autor/a: BOMBERS DE LA GENERALITAT

El terme municipal de la Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà) pateix des de dissabte un incendi forestal situat en una zona d’alta muntanya propera al poble de Cerbi. L’incendi estava controlat en el moment del tancament de l’edició d’aquest rotatiu i, fins aleshores, havia cremat unes 320 hectàrees, segons van informar els Bombers de la Generalitat.



Després d’actuar durant tot el cap de setmana, les tasques d’extinció es van reprendre ahir al matí i es van retirar amb l’arribada de l’ocàs. L’incendi, de baixa intensitat, se situava a més 2.000 metres d’altitud a la falda del pic de Pilàs (2.656 metres) i es trobava lluny de qualsevol nucli habitat. Els Bombers de la Generalitat preveien ahir que l’extinció seria força complicada i que requeriria més d’un dia per a la seva extinció. L’avís de l’incendi es va rebre a les 18.19 hores de dissabte a la zona del barranc de Pilàs.



Actuació / Ahir a la tarda estaven treballant en el foc quatre avions de vigilància i atac (AVA). A la zona també hi havia tres helicòpters que transportaven el personal de terra fins al lloc de l’incendi i donaven suport amb descàrregues d’aigua. Les tasques d’extinció es van concentrar a la cua de l’incendi, i es va treballar amb eines manuals, maniobres amb l’ús de foc tècnic i descàrregues dels mitjans aeris. A més, a la zona de la cua-flanc dret es va treballar per tancar l’incendi progressant, amb eines manuals i el suport de mitjans aeris, cap al cap. El flanc dret l’incendi, que ja va arribar a la carena, es trobava en recorregut descendent per una paret vertical molt rocosa on no s’hi podia accedir, al Serrat Estanyero.



A la zona de la cua-flanc esquerre, al Coll de Cerbí i on el foc estava més actiu, es va treballar també bàsicament amb eines manuals i suport de l’aigua dels mitjans aeris per tal de poder-lo ancorar i evitar que s’obrissin cap a les valls. El flanc esquerre també va arribar a dalt de la carena. Al cap de l’incendi, que es trobaria a la zona del Pic dels Pilars, l’orografia també és molt complicada, i el foc, que diumenge va carenar la muntanya, està aturat i no avança.



A tocar de l’incendi no hi havia nuclis de població, ni masos ni explotacions agrícoles o ramaderes, per la qual cosa durant l’incident no ha calgut ordenar ni l’evacuació ni el confinament de cap persona. Tampoc no ha estat necessari tallar la circulació en cap via de la zona.