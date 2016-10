Els lauredians disposaran de noves places d’aparcament al Prat Nou

Coincidint amb la festa major de Sant Julià de Lòria, l’aparcament del Prat Nou va obrir les seves portes només als clients de Naturlandia, ja que aquests tenien la possibilitat d’utilitzar l’espai per deixar-hi el vehicle i agafar in situ un servei d’autobusos llançadora que els deixava al parc d’aventures. Aquest servei se seguirà oferint, però després de celebrar la Trobada de Microproductors de Vi d’enguany i el Canòlich Music Festival, el Prat Nou obrirà una part dels seus aparcaments a la ciutadania i visitants que hi vulguin deixar el seu vehicle, encara que la seva intenció no sigui pujar a Naturlandia.



D’aquesta manera, la parròquia guanyarà nous espais d’aparcament. Tot i això, el nombre exacte de places que s’empraran per als clients i per als no-clients de Naturlandia no està estipulat. La xifra variarà en funció de l’activitat del parc, ja que es preveu que a l’hivern hi hagi més llocs d’aparcament per als clients i que durant les temporades baixes n’hi hagi més per als no-clients.



La mesura s’ha pres per donar més servei a la ciutadania i perquè s’ha comprovat que des que es va obrir el pàrquing la utilització d’aquest no ha estat l’esperada. També es preveu que amb el temps els clients coneguin més la iniciativa i puguin fer un major us del servei d’autobusos i d’aparcament.

Col·locació d’envelat / Actualment el Comú de Sant Julià està col·locant un envelat al Prat Nou per acollir la quarta edició de Microproductors de Vi, que se celebrarà els dies 19 i 29 de novembre. Així com el Canòlich Music Festival, que tindrà lloc el 25 i 26 de novembre.



Un cop finalitzin dites festivitats, es retirarà l’envelat i l’aparcament recuperarà les places, però com s’ha comentat, oferint part d’elles a tota la ciutadania.