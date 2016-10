El PIB preveu créixer un 1,6% aquest any

El Departament d’Estadística va fer pública ahir les previsions de creixement del Producte Interior Brut d’Andorra d’aquests anys i els tres pròxims. Així, s’estima que després que el 2015 es tanqués amb un creixement del 0,5%, el 2016 el PIB nominal tindrà un creixement de l’1,6%, el 2017 s’incrementarà un 1,3%, el 2018 un 1,1% i el 2019 un 1,5%.



La previsió del 2016 s’ha fet en base al creixement experimentat per la massa salarial i l’ocupació del primer semestre del 2016, mentre que per al trienni 2017-2019 les previsions es fonamenten en la modelització del PIB del Principat en funció dels creixements previstos en l’economia espanyola, francesa i de la zona Euro que pronostiquen l’Organizació per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic i el Fons Monetari Internacional.



Jordi Cinca, va valorar les xifres de previsions com «positives» pel que fa a la dada del 2016. Si finalment l’economia d’aquest any creix un 1,6% estaríem parlant del «quart any consecutiu de PIB positiu, després de sis de negatius». El ministre de Finances també va destacar que el creixement previst està per sobre del 2015, ja que aquest es va quedar al 0,4%. A més, també ha valorat la dada tenint en compte el context econòmic que s’està vivint al país, amb els efectes del cas BPA que ha esquitxat tot el sector bancari (el seu PIB va ser l’únic que va davallar l’any passat). Cinca va admetre que és un sector que viu «uns anys especials» i que no es refarà fins al 2017 o 2018. Per tot plegat, i tenint en compte que es preveu un PIB per sobre de l’1% per aquest any, «s’ha de fer una valoració positiva».