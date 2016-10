Cardelús ultima a València el final de la temporada

El final de la temporada del Campionat d’Europa de Moto2 està a tocar. I abans d’arribar a la conclusió els equips es preparen. Avui Xavi Cardelús i l’equip Promoracing participen en una jornada d’entrenaments lliures al Circuit Ricardo Tormo de Xest, on el pròxim 20 de novembre es donarà el punt i final al calendari del campionat.



«Malgrat que ja tenim força quilòmetres coberts al circuit Ricardo Tormo, aquesta jornada d’entrenaments serà força útil per posar la moto a punt de cara a l’última cursa de la temporada. Les condicions meteorològiques, de temperatura de la pista i del propi asfalt que ens trobarem en aquests entrenaments i a la cursa que es disputarà al novembre, seran molt diferents a les que hi havia al mateix lloc el mes d’abril», indica Cardelús, remarcant que «per aquest motiu, caldrà treballar de valent ja que els reglatges de la meva Kalex variaran substancialment. Aquest circuit m’ha agradat sempre. Habitualment m’hi he trobat molt a gust com ho demostra el quart lloc que vaig aconseguir a principis de temporada. Espero que el treball que farem dimarts em serveixi per afrontar el cap de setmana de la cursa en les millors condicions possibles i aconseguir un altre gran resultat al mateix escenari per tancar la temporada».



La prova valenciana es disputarà el 20 de novembre. Al mateix traçat va ser on va iniciar-se el campionat el passat 17 d’abril, amb el pilot andorrà signant la quarta posició en la segona de les curses.