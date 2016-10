Retencions generalitzades per l’operació tornada de Tots Sants

El dia festiu pel qual molta gent ha gaudit aquests darrers dies d’un cap de setmana llarg és avui, però els visitants no han esperat fins el darrer moment per tornar a les seves respectives llars. La jornada d’ahir es va donar el volum més important d’abandó dels allotjaments turístics per prendre de nou les carreteres, la qual cosa es va notar a nivell general a les calçades del país. Si bé es van produir caravanes a totes les parròquies, cal destacar, no obstant, les congestions que els conductors van haver de patir a la capital.



L’operació tornada de Tots Sants es va traduir dilluns en molts minuts de carretera, tal com es va constatar des del mateix departament governamental de mobilitat. A banda de les retencions que es van produir en sentit sortida a Sant Julià de Lòria i que ja són habituals els caps de setmana o períodes vacacionals, cal destacar en aquesta ocasió una extensió de la densitat de tràfic a totes les parròquies, en especial a les poblacions centrals.



Durant tot el dia, sobretot durant les primeres hores de la tarda, després de dinar, les carreteres d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany van veure’s atapeïdes pels visitants que ja deixaven Andorra després de passar-hi el cap de setmana festiu, fenomen que va coincidir, després del migdia, amb el retorn a la feina de la gent que sí va treballar malgrat el pont.



Les cues van requerir la intervenció dels agents parroquials de circulació, que es van haver de mobilitzar per descongestionar els punts amb especial moviment, com són la sortida del túnel del Pont Pla o el carrer Prat de la Creu, per exemple.



De fet, la via de sentit baixada del túnel que connecta la capital amb la Massana va ser un dels indrets més problemàtics de la jornada, on es van registrar cues de les que mobilitat no en va facilitar el temps d’espera. La tornada per menjar els panellets i moniatos a casa va ocasionar problemes de circulació fins i tot a la carretera de l’Obac, secundària d’Escaldes-Engordany on es va produir un dels taps circulatoris més importants.

Cua a totes les parròquies / Des de la mateixa secció de tràfic depenent del Govern es va parlar de «caravanes a tot el país en sentit baixada» que van tenir repercussió «fins i tot a Canillo» i fins arribar a Encamp, malgrat les dues vies existents en direcció al sud. Les caravanes, tot i que amb menor repercussió, també van tenir lloc al Pas de la Casa abans de les tres de la tarda, tot i que després també es van registrar cues a la frontera amb França més tard.

Des de Mobilitat també es van voler destacar els minuts d’aturada que es van viure a l’altre vessant de la vall, sobretot al centre de la Massana i durant el matí. Les cues van anar minorant a mesura que s’atansaven les cinc de la tarda i van desaparèixer del tot un cop entrat el vespre i després d’una jornada marcada per la densitat del tràfic arreu del país.

Carrils tancats / A Sant Julià de Lòria, on els dies festius ja són habituals les retencions, no va ajudar el tancament d’un dels carrils a causa de les obres a l’alçada de la Borda Sabater, com tampoc no ho van fer les mateixes remodelacions en si. Hi va haver moments en què la cua va arribar a tocar d’Andorra la Vella.

Carril tancat als Dos Valires / Durant la jornada d’ahir el departament de manutenció de les carreteres i instal·lacions que depèn de l’Administració central va mantenir un dels carrils del túnel dels Dos Valires tancat per tal de fer una neteja de l’enllumenat del túnel. Les tasques de manteniment s’estan produint des de la setmana passada i fan que una de les vies per pujar d’Encamp a la Massana a través de la instal·lació estigui tancada al tràfic.



El vermell de ‘complert’ no desapareix dels rètols dels aparcaments en tres dies / «Després de les sis hores que porto treballant aquí encara no he vist durant més de dos minuts que el pàrquing tingués places disponibles». Són les declaracions d’un dels agents de circulació parroquial que aquest cap de setmana ha estat atenent els vianants i ajudant a l’afluència de tràfic d’Escaldes-Engordany. El funcionari es trobava destinat tot just davant d’un els estacionaments escaldencs i no només afirmava no haver vist en cap moment disponibilitat a l’aparcament sinó que, a més, recordava la infinitat de vegades que es va haver d’apropar a diferents conductors per informar-los que havien d’abandonar la zona groga o la parada d’autobús en què es trobaven aparcats indegudament. Així, el rètol vermellós amb què s’informa que l’aparcament està complert ha regnat aquest pont sobretot a les parròquies centrals, a les instal·lacions properes a les avingudes Carlemany i Meritxell. Però també a Encamp, Canillo, la Massana i Ordino es van patir dificultats per trobar on deixar el cotxe.



També durant les nits les dificultats per trobar on deixar el vehicle van ser notòries: nombrosos conductors van optar per pujar-se a les voravies i estacionar en zones de càrrega i descàrrega per evitar aparcar lluny dels seus respectius destins.