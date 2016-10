L’FC Andorra vol donar un nou pas endavant en un duel entre invictes

Primer partit que recupera l’FC Andorra dels dos que té pendents, tot i que el mes vinent es trobarà de nou amb un altre ajornament pel compromís que té la selecció a Hongria. És una oportunitat per acostar-se al líder, i per mantenir la condició actual d’invicte. Però davant es trobarà a un equip que tampoc sap el que es perdre aquesta temporada, tot i que suma un bon grapat d’empats i la seva posició a la taula no és tan folgada. Els tricolors s’enfronten avui a la UE Avià (12.00 hores).



L’equip del Berguedà presenta una estadística curiosa, perquè si bé és veritat que no sap encara el que és perdre, es troba només a l’onzena plaça dos punts per sobre el descens, ja que suma set empats en els vuit partits jugats. En el que va de campanya només ha estat capaç de superar a la UE Tona, que es troba penúltim, dues jornades enrere en el darrer desplaçament disputat. El cap de setmana passat no va poder repetir el triomf al seu camp i va sumar una nova igualada contra la UE Vic.



Els tricolors afronten el matx després de deixar escapar els primers punts de la temporada a la Borda Mateu. Dissabte passat no passaven de l’empat inicial davant el CE Farners. El conjunt de la Selva, que arribava amb set baixes, va realitzar un plantejament defensiu que li va servir per no marxar de buit del Principat. «Quan juguem a casa volem sumar els tres punts, però al davant sempre hi ha un rival que ens vol posar les coses difícils», exposa Marc Ferré. Cara a cara es troben dos conjunts que no saben el que és perdre aquesta temporada. L’Avià, tot i que acumula empats, «serà un rival molt complicat. No perdre cap partit en aquesta categoria on les coses són molt igualades és molt difícil i s’ha de valorar. Haurem de tenir en compte la seva manera de jugar i els seus punts forts. Haurem d’intentar fer el nostre joc, minimitzar tots els errors possibles i a tres quarts de camp tenir més claredat, que és el que ens va faltar el cap de setmana».

Sense parlar d’ascens / La situació actual de l’FC Andorra indica que es troba segon a la classificació, amb dos partits menys, i amb la possibilitat de posar-se líder en solitari en cas de guanyar-los. Precisament, l’ascens, és una fita en la que a dia d’avui no es plantegen ni a la plantilla ni el cos tècnic. «Tot acaba de començar. No pensem en més enllà», remarca el migcampista andorrà, perquè només se centren en el «següent partit» quan tot just es troben en el primer terç de la campanya. «No ens hem marcat objectius a llarg termini. El que volem és competir cada cap de setmana» per anar sumant victòries, trobar-se en les posicions més elevades i tenir aspiracions més endavant: «Si seguim en aquesta dinàmica estarem a dalt. Sempre tocant amb els peus a terra perquè això acaba de començar. La Lliga és molt igualada, tots els equips són competitius i cap partit és fàcil».



La directiva aquest curs s’ha decidit per confeccionar un grup de jugadors que permeti aspirar a tot. I els resultats estan acompanyant. Ferré, que va pujar del juvenil i que porta anys consolidat a l’equip, valora que «aquesta plantilla és molt competitiva», que li permet afrontar cada matx amb les màximes aspiracions per guanyar-lo. Però al mateix vestidor es repeteixen que cal anar pas a pas. I això vol dir centrar-se únicament en l’Avià, perquè «ens estaríem enganyant si no estem al 100% en aquest partit».



Per al matx l’entrenador, Emili Vicente, podrà comptar amb tota la plantilla, llevat la baixa de llarga durada i ja coneguda d’Aaron. Ludo, que es va perdre el partit a Vic, ja va jugar el cap de setmana passat contra el Farners, sortint a la segona part. El duel amb l’Avià arriba tot just tres dies després d’enfrontar-se als de la Selva, fet que es preveu que pugui comportar canvis respecte a aquell onze titular, i més valorant que dissabte hi ha una nova jornada.

Solidesa defensiva per ser el menys golejat