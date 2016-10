Des d’avui, els vehicles han d’anar equipats per la neu

Des d’avui, i fins el proper dia 15 de maig, els conductors del país han de tenir els seus vehicles preparats per a les inclemències meteorològiques. D’aquesta manera, des d’aquest 1 de novembre caldrà dur el vehicle equipat amb equipaments especials per evitar ensurts en cas de tempesta de neu, així com ensurts de caire econòmic: incomplir la normativa a aquest respecte pot implicar una multa de fins a 600 euros per a l’infractor.



Per precaució, des de la jornada de Tots Sants és obligatori al Principat portar els vehicles motoritzats a punt per circular amb la calçada nevada. D’aquesta manera, cal des d’ahir circular amb pneumàtics d’hivern o bé de tipus M+S, o bé portar a sobre pneumàtics de claus, cadenes de neu o accessoris similars (cadena de lona, líquida, spider o altres), en situacions on la calçada estigui total o parcialment nevada o gelada. No cal dir que la mateixa reglamentació en què s’estipula l’obligatorietat d’anar equipat també parla de moderar la velocitat a la situació.

Sancions per incompliment/ Els conductors que infringeixin aquestes normes s’enfronten a multes que oscil·len entre els 60 i el mig miler d’euros. Per a vehicles amb pes màxim autoritzat inferior o igual a 3,5 tones, per exemple, la sanció serà de 180 euros si no es va preparat. 500 si el pes supera aquests 3.500 quilos. També hi ha càstig per als qui vagin equipats sense necessitat: circular amb cadenes de neu o rodes de claus fora dels sis mesos esmentats pot comportar per al propietari de l’automòbil enxampat una sanció econòmica de 60 euros.