Cinca titlla d’«escenificació» la moció de Ld’A

Per al ministre portaveu del Govern d’Andorra, la intenció de les files liberals de presentar una moció de censura respon únicament a una acció d’»escenificació política» que cataloga de «legítima» i que, conseqüentment, convida a tirar endavant. Jordi Cinca es manifesta convençut que aquesta intervenció per part de l’oposició no impediria a la majoria parlamentària demòcrata seguir impulsant el projecte que ja va renovar les eleccions d’ara farà dos anys.



El titular de Finances va reaccionar a la intenció de la principal formació a l’oposició d’aturar l’activitat de l’Executiu tot just després de fer entrega, al Consell General, de la previsió del pressupost estatal per al 2017. En aquest escenari, Cinca va mostrar-se despreocupat davant la intenció liberal: aquesta possibilitat, va dir, està «prevista al reglament» i, per tant, és «legítima». De fet, el portaveu executiu va apuntar que «si finalment s’entra aquesta moció de censura» serà per a Demòcrates per Andorra «una altra ocasió de defensar el nostre projecte davant la cambra» i «discutir-lo» per, «l’endemà», reprendre normalment l’activitat de l’Administració o «continuar treballant».



El Govern no ha abordat el tema / Les declaracions fetes per Jordi Cinca al voltant de la intenció liberal de fer tombar l’activitat de l’Executiu no són a títol general sinó personal, tal com va detallar el mateix dirigent, en el sí de l’Executiu encara no s’ha abordat l’anunci de l’oposició; des que es comunicava la voluntat de presentar la moció, encara no s’ha desenvolupat un consell ministerial però, a més, el cap de Govern ha estat els darrers dies de viatge oficial a l’Amèrica llatina.

Dues dinàmiques / Malgrat no voler entrar a valorar les intencions de la formació d’on provenen el grup parlamentari amb majoria a la bancada contrària, Cinca sí va voler aprofitar el moment d’entrada dels comptes per al proper exercici a sindicatura tot assenyalant les «dues dinàmiques» en què creu que es bifurca l’actual situació. Per un costat, el demòcrata és del parer que «el país ha de continuar funcionant» i que «l’activitat del Govern», que compta amb «el suport d’una majoria confortable», «està dins de la normalitat». En aquest sentit, va recordar que «a les urnes fa any i mig ens van deixar renovar la majoria absoluta» i el partit encara es va veure reforçat de nou a les eleccions comunals del març.



Per al ministre de Finances l’únic important, ara per ara i malgrat la possibilitat d’enfrontar-se a una moció de censura per la qual Ld’A cercarà suport en les files opositores, és «continuar amb el seu mandat» tot eludint intervencions dels altres partits que, per a ell, només responen a una «escenificació política».