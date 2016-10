Un jove fereix un home amb ganivet en una baralla a un bar

Un jove de 22 anys va ferir lleument un home amb qui es va barallar en un bar d’Andorra la Vella tot emprant un ganivet. Els fets van tenir lloc la nit del passat diumenge i van desembocar en la detenció del noi per un presumpte delicte d’agressió física amb l’agreujant d’emprar una arma blanca en el si de l’acció violenta. L’escomesa violenta hauria estat conseqüència d’una baralla entre ambdós, segons informa el Cos de la Policia a través de l’informe de detencions efectuades en el transcurs de la darrera setmana.



L’atac amb ganivet no va ser l’únic episodi violent que els darrers dies se saldava amb l’actuació del servei d’ordre. També un noi va ser detingut a Canillo en veure’s implicat en una baralla entre diverses persones que tenia lloc al carrer. El jove de 25 anys no va ser arrestat per la discussió sinó per amenaçar i injuriar, posteriorment, els funcionaris que acudien per aturar les diferències.



De l’informe amb què periòdicament el cos policial informa sobre les seves actuacions cal destacar, en aquesta ocasió, les intervencions desencadenades per delictes relacionats amb la droga. El segrest més important se li va efectuar a un turista que intentava entrar al Principat en possessió de 292,5 grams d’haixix.

L’haixix ha estat protagonista aquesta setmana. Dos nois de 24 i 19 anys van ser interceptats al riu Ruber amb més de 200 grams de productes estupefaents. Els joves intentaven accedir al país carregats d’haixix, principalment, i poc més de tres grams de marihuana. Per últim, també a la frontera hispano-andorrana, els agents duaners van enxampar un resident que entrava al país carregat amb quatre grams de cocaïna.

Accident lleu/ Novament cal lamentar accidents de circulació en què l’alcohol va tenir un lloc. Una noia de 22 anys resultava lleument ferida en patir un accident a la Massana quan conduïa amb una taxa de 2,33 grams per litre. La nit anterior van tenir lloc dos fets similars i però independents: un turista de 20 anys va ser detingut per conduir amb una taxa d’alcohol de 1,23 g/l després de patir una topada de la que sortia ferida una persona. Això va tenir lloc només 20 minuts desprès que un noi de 19 anys també es veiés implicat en un xoc amb una persona ferida.