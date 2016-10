El bon temps eleva la venda de flors per Tots Sants

La majoria de les floristeries asseguren que la venda de flors per Tots Sants es manté estable. «Els clients solen ser sempre els mateixos i els encàrrecs varien molt poc», afirmava una treballadora de la floristeria Les Roselles. A més, totes coincidien que el bon temps d’aquest any ha augmentat lleugerament les vendes tant «per les ganes de desplaçar-se fins als cementiris» com pel fet que «el procés de marciment de les plantes no s’accentua tant com quan fa molt de fred».Les flors més comercialitzades per aquestes dates segueixen sent les mateixes que les de cada any: el crisantem –en planta– i la rosa –en flor–. A més, la tendència de compra s’orienta cada vegada més cap a «conjunts de flors més petites i no tan voluminosos», segons el responsable de la floristeria Flors del Paradís. També va destacar el fet que el repartiment dels clients en diversos dies gràcies al pont «ha fet que puguem absorbir molt millor els seus encàrrecs» i que «tinguéssim més temps per atendre’ls i assessorar-los amb major qualitat que anys enrere». També va destacar que «no es tracta d’una diada que segueixi alguna moda concreta» en referència al tipus de planta «que se sol encarregar».Pel que fa a la flor natural, la gran majoria de la gent «tendeix a decantar-se per la flor natural i no tant per l’artificial», afirmen des de Magnòlia Flors, destacant el fet que es busquen «flors fresques i maques, incloent una rosa en gran part dels encàrrecs per la seva simbologia associada a l’amor». La diferència entre joves i grans encara segueix fent-se palesa, tant en la «pèrdua del costum de comprar flors» com en el «tipus de planta», decantant-se per «tonalitats més vives» i combinacions «menys tradicionals».