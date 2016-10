Notícia Marie Curie arriba amb una exposició de la seva vida i obra La Sala Àgora de l’edifici comunal Prat de la Creu acollirà l’exposició a part de divendres Marie Curie davant d’un microscopi en una de les seves recerques científiques. Autor/a: El Periòdic

Amb l’ocasió del 20è aniversari de l’establiment de les relacions diplomàtiques entre Polònia i Andorra, arriba l’exposició Maria Sklodowska Curie, una polaca a París. L’ambaixadora de la República de Polònia, Marzenna Adamczyk, inaugurarà l’acte, en què intervindran les conferenciants Belén Yuste i Sonia Rivas per parlar de la seva vida a nivell personal i professional.



La seva gran aportació a la ciència és el descobriment de dos nous elements químics –poloni i radi– i el desenvolupament de la radioactivitat, però només són la punta de l’iceberg d’un personatge de gran calat humà que va triomfar tant en aquest aspecte com en el professional.

Al llarg de vint panells es desvetlla el seu lliurament a la investigació, al constant i laboriós treball de laboratori, així com la seva faceta humana i solidària tan desconegudes. Destaca la seva encomiable tasca durant la Primera Guerra Mundial, conduint els famosos cotxes Curie amb els quals va radiografiar milers de soldats, facilitant l’extracció dels projectils, evitant traumàtiques amputacions i salvant innombrables vides.



Els diferents vessants de l’homenatge han tingut una àmplia repercussió, al llarg d’aquests anys, en mitjans de comunicació i xarxes socials: premsa tradicional i digital (ABC, El País, El Mundo...), ràdio (RNE, Cadena Ser, Cadena COPE, Onda Madrid, Intercontinental, Radio Exterior, Radio Caracol de Colòmbia) i televisió.



A més, també cal destacar el programa dedicat a l’exposició, de 35 minuts de durada, gravat per RTVE-2 i televisat en diverses ocasions a través dels seus canals internacionals i Internet.