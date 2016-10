Notícia Cinc estrelles Michelin a l’Hermitage Els prestigiosos xefs Joan Roca, Nandu Jubany i Hideki Matsuhisa elaboraran un menú per al desè aniversari del complex Els xefs Joan Roca, Hideki Matsuhisa i Nandu Jubany. Autor/a: EL PERIÒDIC

L’Sport Hotel Hermitage & Spa celebra el seu desè aniversari amb un sopar de gala en què reunirà un trio de cuiners estrella: Joan Roca, Nandu Jubany i Hideki Matsuhisa, que sumen cinc estrelles Michelin.



Una de les grans apostes de l’Sport Hotel Hermitage & Spa ha estat «la d’apropar la millor gastronomia al Principat d’Andorra», explica el complex hoteler. Per aquest motiu, i per celebrar una aniversari tan especial, el dimarts 29 de novembre tindrà lloc un sopar de gala que reunirà tres dels xefs més prestigiosos de la cuina internacional.



Als fogons s’ajuntaran tres experts de la gastronomia contemporània: Joan Roca, xef d’un dels millors restaurants del món, El Celler de Can Roca, actualment guardonat amb tres estrelles Michelin; Nandu Jubany, que ofereix els seus àpats al restaurant Origen, a Soldeu, i que compta amb una estrella Michelin a Can Jubany, a Vic, i, Hideki Matsuhisa, un referent de la gastronomia japonesa amb una estrella Michelin al Koy Shunka, a Barcelona, i que des de fa dos anys també proposa el millor de la seva cuina de fusió al Principat, al restaurant Koy Hermitage, també a Soldeu.



Menú de luxe



El banquet amb cinc estrelles Michelin –que tindrà un preu per cobert de 275 euros, tot inclòs– començarà amb un còctel al Glassbar 1850, on els tres cuiners prepararan diversos plats en Show Cooking. A continuació, la vetllada seguirà amb un sopar exclusiu al restaurant Origen, on cada cuiner elaborarà un plat propi.



El sopar elaborat pels tres xefs serà «un esdeveniment únic a Andorra, que ens portarà ha ser per un dia referència en el panorama de la cuina més exclusiva del món», afirma l’Sport Hotel Hermitage & Spa.



Sport Hotels Resort & Spa compta amb set restaurants amb les cuines més apreciades del món: cuina tradicional catalana, italiana o japonesa són, entre d’altres, les varietats de gastronomies que es poden degustar. Dos restaurants gastronòmics gestionats per Nandu Jubany (Origen) i Hideki Matsuhisa (Koy Hermiatge), i cinc de cuina més tradicional: Arrels, Sol i Neu Club Hermitage, The Villager Tapas & Wine, La Tofana i el Glassbar 1850.