Notícia Què passarà amb el referèndum? El ‘no’ té les de guanyar si no hi ha un esforç en explicar els avantatges de l’acostament Saboya i Mayr-Harting, dilluns de la setmana passada.

DA té un dilema: el Govern pot convocar un referèndum sabent que el perdrà? I, a més, serà una derrota agra perquè enfortirà els liberals, que podran treure pit i recordar que tenien raó des d’un principi i defensar que els ciutadans els hi han donat la raó.

Fonts de DA reconeixen que no ho tenen clar. Que les urnes se’ls hi poden girar en contra i no descarten una retirada discreta, allargar les negociacions tot el que sigui possible i confiar que el brexit, Ucraïna i les mateixes divergències entre els socis europeus distreguin Brussel·les en les converses amb Andorra.

El centre-esquerra ho té més clar. Acusa el Govern de no explicar la necessitat de viure de cara a Europa. SDP ho va precisar: «Cal explicar bé a la ciutadania perquè és bo l’Acord d’Associació amb la UE». Del contrari, des d’SDP es tem que una població ara per ara desinformada o, fins i tot, contrària a l’atansament com a conseqüència de la pèrdua de l’statu quo, condueixi a una imposició del no al referèndum. H