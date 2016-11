Andorra i Costa Rica s’entenen en educació i medi ambient

Andorra i Costa Rica van firmen dilluns dos memoràndums d’entesa en matèria de consultes bilaterals i educació. A més, ambdós països van iniciar les negociacions per establir properament un memoràndum d’entesa sobre polítiques mediambientals, que serà signat per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el seu homòleg de Costa Rica, Edgar Gutiérrez.



El memoràndum d’educació preveu la cooperació bilateral en l’àmbit educatiu i preveu la possibilitat d’intercanviar experiències d’èxit, materials d’investigació i materials didàctics, així com intercanviar investigadors, experts i personal acadèmic d’ambdós països. En aquest sentit, els dos territoris també van abordar la possibilitat de negociar un conveni de reconeixement mutu de titulacions d’ensenyament superior.





De fet, durant la visita a Andorra que va realitzar la ministra d’Educació de Costa Rica en motiu de la reunió sectorial d’Educació de la 25a Cimera Iberoamerica, ja es va mostrar la voluntat de permetre l’intercanvi de professors d’ambdós països per conèixer els respectius sistemes educatius i per aprofitar l’experiència andorrana en la implementació de l’educació per competències.

Consultes bilaterals / El protocol d’entesa signat sobre consultes bilaterals expressa la voluntat d’ambdós Estats de consultar-se «en totes aquelles qüestions internacionals d’interès comú en l’àmbit polític, econòmic i en el de la cooperació», segons puntualitza el Govern andorrà. A més, el Principat ja ha signat textos similars amb Espanya, Eslovènia, els Emirats Àrabs Units i el Salvador.

Medi Ambient / El memoràndum d’entesa sobre medi ambient i protecció de la biodiversitat –que s’acabarà de tancar en les properes setmanes i que es podria signar en els propers mesos– permetrà a Andorra aprofitar l’experiència de Costa Rica en la implementació d’un sistema de carboni de neutralitat per limitar de manera «considerable», segons detalla l’Executiu, l’emissió de gasos causants de l’escalfament global, així com conèixer de primera mà la política de parcs naturals i de turisme de natura de Costa Rica.



Seguint aquesta premissa, el cap de Govern, Toni Martí –que es va desplaçar a Costa Rica per signar els dos acords esmentats– va destacar que el Principat vol ser, a llarg termini, una «referència» també en respecte al medi ambient, la protecció del paisatge i la lluita contra el canvi climàtic.

Tanmateix, Martí va remarcar que el Principat vol basar-se en «l’experiència» de Costa Rica per impulsar «de manera decisiva el turisme de parcs naturals i de natura».

20è aniversari de les relacions diplomàtiques entre Andorra i la república centre-americana