60.000 pernoctacions durant el pont de Tots Sants

Les comarques de la demarcació de Lleida van tancar ahir el pont de Tots Sants amb uns resultats d’ocupació turística «molt satisfactoris», sobretot al Pirineu, segons va indicar el Patronat de Turisme. La mitjana d’ocupació a les zones de més afluència de visitants es va situar al voltant del 75%, confirmant les previsions fetes prèviament, segons va informar RàdioSeu.



El turisme rural i els bungalous van ser els més beneficiats, amb ocupacions d’entre el 85 i el cent per cent. El «bon nivell» d’ocupació va generar més de 60.000 pernoctacions en el conjunt de la demarcació de Lleida en els establiments de turisme reglat, al marge de les segones residències.



La bona climatologia i la gran varietat d’activitats que els visitants van poder gaudir durant aquest quatre dies de pont van contribuir a aquests resultats positius. La bona ocupació turística també va repercutir de forma favorable en la contractació de serveis turístics, visites guiades, activitats relacionades amb el turisme actiu, de restauració i del comerç en general.



Per sectors, els establiments d’hoteleria de les comarques del Pirineu que resten oberts per aquestes dates (un 60% de l’oferta) van tenir una mitjana d’ocupació al voltant del 70%, tal com s’havia previst inicialment. El cap de setmana l’ocupació va ser molt alta, fins a arribar en molts establiments, principalment de les comarques del Pirineu, a la plena ocupació. De diumenge fins a dimarts la mitjana va ser aproximadament del 50%. El sector del turisme rural va tenir, tant a la zona del Pirineu com a la plana de Lleida, una molt bona ocupació, que es va situar entre el 85 i el 90%.