Notícia Mor un motorista de Ribera d'Urgellet en un accident El conductor, veí de la zona, va topar amb un vehicle a la C-14, a la cruïlla amb Noves de Segre

Un motorista de 44 anys i veí del municipi de Ribera d’Urgellet va perdre ahir la vida després de col·lidir amb la seva motocicleta contra un cotxe al punt quilomètric 172 de la C-14, molt a prop de la cruïlla per accedir al pont de Noves de Segre.



L’avís del sinistre es va rebre a les 16.59 hores i al lloc dels fets s’hi van desplaçar actius del SEM (Servei d’Emergències Mèdiques), els Bombers de la Generalitat i els Mossos d’Esquadra. A causa de l’accident, la motocicleta es va incendiar, fet que va obligar els agents a donar pas alternatiu als vehicles que circulaven per la C-14 i, en conseqüència, es van produir llargues retencions. Tot i la gravetat del sinistre no hi va haver cap ferit més.



Un altre accident / Segons va informar el SEM, una hora abans del sinistre esmentat, a les 16.06 hores, un altre turisme va patir un accident al punt quilomètric 143.5 de la C-14, al municipi d’Oliana. En aquest cas, els dos ocupants del vehicle, de 25 i 24 anys, van sortir il·lesos i no van haver de ser traslladats a cap centre hospitalari.

En un principi, els Mossos d’Esquadra van tallar la carretera, que va ser reoberta poc després. Per dit fet, les retencions van superar els tres quilòmetres. Al lloc dels fets també s’hi van traslladar els Bombers de la Generalitat.



Retencions sumades al Pont / Durant el pont de Tots Sant ja s’esperaven retencions de cara a l’anada i tornada de vehicles, tot i això, cap a mitja tarda les cues de la zona de Ribera d’Urgellet i Oliana es van veure intensificades degut als dos accidents que van tenir lloc ahir.

Els Bombers de la Generalitat i el Servei de Trànsit van estar informant constantment de l’estat de la circulació i les retencions dels territoris a través de les xarxes socials, ja que gairebé a les set de la tarda hi va haver cues de dos quilòmetres a Ribera d’Urgellet.