Vives ratifica el comunicat del Vaticà referent a l’ús de les cendres

El copríncep episcopal Joan-Enric Vives va recordar ahir –en el marc de les seves visites pastorals a Santa Coloma i l’església de Sant Esteve– el sentit de la festivitat de Tots Sants. Va destacar el fet de tractar-se d’una data de celebració dels sants que, va dir, són «els que ens estimulen a fer el bé». Segons Vives, es tracta d’una festivitat que «ens recorda que l’ésser humà se’n surt amb l’ajuda de Déu» i que «estem cridats a una glòria que, malgrat els problemes durant el camí, ens permetrà accedir a la vida eterna».



El bisbe d’Urgell va voler referir-se al document de la Doctrina de la Fe, l’antic Sant Ofici, publicitada per la Instrucció Ad resurgendum cum Christo promoguda pel Papa Francesc que substitueix la de l’any 1963, en la qual s’aconsella sobre les noves pràctiques de sepultura i cremació. En aquest sentit, Vives va recordar que l’Església «proposa que les cendres es disposin al cementiri o en un lloc adient» i la necessitat de «dissuadir els cristians de certs abusos», com ara el fet de «tenir les cendres a casa, ja que de vegades cauen, se les reparteixen les famílies...», així com també el fet de «fer-se un penjoll per portar amb les cendres, el que representa una comercialització del difunt». També va manifestar que «encara que en un primer moment ens pugui semblar un acte bonic, a la llarga no es prou respectuós amb el cos d’aquella persona que ens ha precedit».



Menyspreu de la resurrecció / El bisbe d’Urgell va fer referència a les paraules del Papa apuntant que «sigui per enterrament o sigui per incineració, no hi pot haver menyspreu de la resurrecció». També va apuntar que «tenir les cendres del fill o de l’esposa a sobre del moble de la televisió o al jardí» pot arribar a no ser «respectuós» i va proposar dipositar-ho «al nínxol familiar».



Vives també va recordar que «el debat és amb l’ús de les cendres, especialment amb aquells que no són adients», no pas en la pròpia incineració.

Govern espanyol / El bisbe també va tenir unes paraules per al nou president de l’Estat espanyol, al que va manifestar haver dirigit «paraules de felicitació» en nom del Principat per haver «aconseguit formar govern». En aquest sentit, també va posar de relleu el fet que al nostre país «també hi viuen molts espanyols, superant el nombre de ciutadans amb nacionalitat andorrana», el que «ens ha de portar a tenir bones relacions amb aquest Estat».



El copríncep episcopal també va sumar-se a la invitació feta pel cap de Govern al rei espanyol perquè visiti el país i va recordar el paper d’Andorra en les relacions de cooperació amb la comunitat iberoamericana i francòfona.