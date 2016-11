Cardelús treballa els reglatges i no pot rebaixar cronos

El circuit Ricardo Tormo de Xest va viure ahir l’última jornada d’entrenaments oficials del Campionat d’Europa de Moto2. Xavi Cardelús va aprofitar-ho per fer provatures en els reglatges de cara a l’última cita de la temporada, el 20 de novembre, al mateix traçat valencià.



Va treballar en les suspensions de la Kalex i els penumàtics. La volta ràpida que va realitzar va ser d’1.38,8 minuts, vuit dècimes més lenta que la que va obtenir als entrenaments previs a la primera prova del calendari, que va ser també a Xest. En uns entrenaments d’aquest tipus, «l’objectiu no és mai el d’aconseguir una volta ràpida tot i que, òbviament, els temps aconseguits sí que són orientatius. M’ha costat un pèl acostar-me als registres que vaig aconseguir en aquest mateix circuit al llarg del cap de setmana de la primera prova de la temporada, però no crec que ens haguem de preocupar per aquesta circumstància ja que el més important és el treball tècnic que hem pogut fer», indica Cardelús, que treu valoracions positives del dia perquè «sortim amb una bona base per anar polint detalls quan tornem a visitar aquest circuit».