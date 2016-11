Shermadini confia que amb el Múrcia l’equip reaccioni

La dolorosa derrota a València, per com es va produir i per la diferència final de 26 punts, queda enrere i amb la lliçó apresa el BC MoraBanc Andorra afronta un nou partit diumenge, aquest cop a casa contra l’UCAM Múrcia. En aquest enfrontament l’equip confia seguir amb la dinàmica de quan juga com a local, on suma les tres victòries que fins ara acumula.



Per solucionar els errors patits a la Fonteta l’entrenador, Joan Peñarroya, «ens dirà el que hem de fer», assegura Giorgi Shermadini. Aquell partit queda apartat de la memòria. «Va ser terrible. Un partit molt dolent per a nosaltres. Ara és una nova setmana i ens hem de preparar, perquè el Múrcia té bons jugadors i hem de preparar bé aquest partit», assenyala pivot georgià de cara a un matx amb els murcians on «espero que donem el màxim de nosaltres mateixos».

La situació actual del MoraBanc, comparativament amb fa un any, és força diferent. «Estem millor que la temproada passada. Sumem tres victòries i dues derrotes». A nivell personal , «hem trobo bé» amb la manera de jugar, igual que fent parella a la pintura amb el seu compatriota Beqa Burjanadze. La seva arribada a la Lliga Endesa i el nivell que està mostrant les darreres jornades no el sorprèn: «Jugo amb ell a la selecció des de fa uns anys. La temporada passada ho va fer molt bé al Corunya, sent el líder de l’equip i ara també ho està fent molt bé».