Patiment fins el final

Ja només queda un equip invicte. I aquest és l’FC Andorra, que va haver de patir de valent per mantenir aquesta condició, per a que la UE Avià precisament la perdés. Els tricolors segueixen forts a la Borda Mateu i van imposar-se per 2-1 en un partit amb diferents cares i on va trobar-se amb un jugador menys tota la segona part, que va condicionar el seu joc. Amb un partit encara pendent, té a tocar al líder.



Els tricolors van anar per feina i als cinc minuts feien moure el marcador. Cristian veia desmarcat Kike per centrar-li la pilota i el davanter valencià ho aprofitava per rematar de cap i marcar. El primer dels entrebancs per als locals va ser la lesió de Ludo, que va haver d’abandonar el camp al 18, amb els isquiotibials de la cama dreta tocat. El matx podia haver estat molt ben encarat al 24, però el pal va evitar-ho. Moñino, a la zona mitja, veia la desmarcada de Cristian, l’assistia entre línies per a que l’internacional encarés al porter en solitari. Porcel va fer l’estàtua i va veure com l’esfèrica picava a la fusta.



El domini era completament tricolor. Era qui portava el ritme i qui creava ocasions. Només a pilota aturada l’Avià podia fer alguna cosa. A la mitja hora una falta llançada des de la frontal per Poveda, massa centrada, l’atrapava sense problemes Pol. Després era Ruiz qui ho intentava de cap en un córner, amb la rematada escapant-se fora. Sebas conduïa un contraatac i en veure la cursa de Cristian li realitzava la passada, però aquest es va avançar massa la pilota i quan va xutar tenia ja el porter a sobre. Al 44 va produir-se un dels fets més determinants de l’enfrontament. Robert era expulsat en veure la segona targeta groga. Les dues van ser en realitzar un salt i utilitzar els colzes, segons l’àrbitre. Quedava només un minut per concloure la primera part.



Els tricolors havien d’afrontar tot el segon període amb un jugador menys. Però això no es va anotar en els primers instants. Sebas realitzava una jugada personal dins l’àrea, es feia forat en dos tocs i xutava, però massa desviat. Al 55 arribava el segon gol. Kike recuperava una pilota en banda dreta, entrava a l’àrea i veient Cristian tot sol al segon pal l’assistia per a que marquès. Les coses es posaven molt de cara tot i el desequilibri en el nombre de jugadors sobre el terreny de joc. Poveda no va tardar en avisar i al 66 arribava el gol visitant. Hernández assistia amb el pit cap a Morell, que etzibava un fort xut per marcar, amb Pol completament venut.



Va produir-se un abans i un després d’aquesta acció, perquè el partit va canviar diametralment. El conjunt del Berguedà va pressionar i crear un bon grapat d’ocasions per empatar, sobretot a través de la banda esquerra, on hi havia una autopista que permetia ser perillós ofensivament. L’FC Andorra va patir de veritat, veient que l’empat podia ser una realitat. Pol aturava la rematada de Poveda que es colava per tot l’escaire. Criado era el següent en intentar-ho, amb una falta que el porter aturava en dos temps. I just després Morell, a passada de Poveda des de la banda, ho intentava de cap, amb Pol atent i inexpugnable. Un minut després Hernández es desfeia d’Oriol, entrava a l’àrea i enviava la pilota al lateral de la xarxa.



Quedava un quart d’hora per davant i el temps no passava per als andorrans. Emili, amb el cos, aconseguia rebutjar el xut de Morell, que estava molt actiu. L’Avià ho seguia intentant. Poveda centrava des de l’esquerra i Guijarro, de cap, rematava a fora. Fins al 89 els tricolors no van poder tornar a posar en perill la porteria contraria, mitjançant Betriu en una recuperació a la frontal, però el porter blocava estirant-se a terra en el seu xut. Entraven al temps de descompte i Pol tornava a estar encertat aturant a Arnau. La sentència, i el final del patiment, podria haver arribat quatre minuts després del temps reglamentari. Amb l’Avià bolcat en atac, Cristian recuperava l’esfèrica en terreny defensiu i realitzava la passada cap a Betriu. Tot sol, i amb metres per davant, no es va atrevir a realitzar una vaselina llunyana aprofitant que el porter estava avançat. Es va anar acostant a l’àrea i en voler xutar un defensa provocava el córner. Aquest es va servir en curt i els andorrans van poder respirar tranquils amb el xiulet final, endossant la primera derrota de la temporada al rival, i obtenint la sisena victòria de la temporada.

Emili Vicente: «Hem hagut de sobreviure»

Amb la feina feta amb els tres punts a la butxaca, l’entrenador destacava que el triomf aconseguit té «molt mèrit perquè ha estat complicat davant un rival que sap jugar molt bé». Valora que hi ha hagut dues parts ben diferenciades que expliquen que «haguem patit fins el final». Primer una amb el domini tricolor. «Abans de l’expulsió hem estat superiors», però a partir d’aquí i amb el gol visitant «hem hagut de sobreviure» per mantenir el resultat.