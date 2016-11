Les entitats volen donar pes a l’educació dins la Llei d’Igualtat

Lluitar contra la diferència existent entre els sous d’homes i dones que desenvolupen una mateixa activitat professional, vetllar per evitar discriminacions contra una persona pel seu origen natal o acabar amb la comprensió de les persones transexuals com a diferents són només algunes de les metes a què s’ha d’arribar a través de la redacció del Llibre Blanc de la Igualtat que s’engegava el passat dia 21 amb la constitució del consell expert. El proper pas és la trobada, el proper dia 11 de novembre, d’aquest grup encarregat de dirigir el procés amb les entitats que representen els diferents col·lectius socials i l’entramat civil en general. Aquestes presentaran abans, però, les propostes que creuen que aquest document per a la igualtat ha d’incloure per tal que la comissió competent les analitzi prèviament i que veuen en l’educació el pilar en què s’ha de fonamentar el combat de la discriminació.



Dilluns vinent, dia 7, es tanca el termini perquè la trentena d’associacions que participaran de la taula transversal que els ha d’aglutinar, entre assessors, amb parlamentaris, presentin al Ministeri d’Afers Socials les mesures de què creuen que s’ha de fornir el dossier del que, posteriorment, sorgirà vers el 2017 la reivindicada Llei de la Igualtat.



Una vintena de persones representaran en els treballs conjunts amb Govern grups sensibles a la vulneració, com són les dones, les persones vingudes de fora, els discapacitats o els pertanyents a l’anomenat LGBTIQ i en presentaran els requisits per tal de millorar-ne la situació a Andorra.

Cadascun d’aquests actors socials defensarà davant d’aquesta taula definida pel titular d’Afers Socials, Xavier Espot, com a «transversal», punts que afecten específicament els seus integrants. D’aquesta manera, alhora que des de l’Associació de Dones (ADA) es vetllarà per exemple per millorar la situació laboral de les mares, Som com Som (associació de defensa dels drets i deures del col·lectiu LGBTIQ) es preocuparà per les mares lesbianes.

Les propostes que es presentaran als polítics integrants de la comissió que s’ha d’encarregar de l’elaboració del Llibre Blanc coincideixen, però, en què la seva base ha de raure en l’educació; en inculcar des de la infància els valors de la tolerància i el respecte perquè les futures generacions no caiguin en la discriminació i el menyspreu.



Si una educació per comprendre la gent de l’entorn com a un igual és el primer pas, des de les associacions de caràcter social no es deixa d’esmentar la necessitat de fer-ho, també, amb els no tan petits. Així, es coincideix en què cal advocar per la inclusió i la integració a unes normes socials que també caldrà consensuar en el moment que es projecti una llei de la que ja se n’auguren diversos debats d’intensitat. Amb tot, la voluntat final és assolir un text amb què s’ha de lluitar per uns valors que ja haurien d’estar, per contra, més que interioritzats.