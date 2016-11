L’ictus i tot el que l’envolta arriba a les pantalles

Eloi Garcia, esportista andorrà afectat per l’ictus que s’ha convertit en un referent a l’hora de fer conèixer una malaltia que sembla ser la tercera causa de mort al món occidental i la primera d’invalidesa permanent a persones adultes, va assistir a l’abril a una conferència promoguda per la Fundació Jacqueline Pradère sota el títol Avenços en el diagnòstic i tractament de l’ictus: per a un futur millor.



150 persones van assistir a aquella ponència, a càrrec d’una eminència en la matèria com és el doctor Antoni Dávalos, director Clínic del Departament de Neurociències de l’Hospital Germans Trias i Pujol, i Clínic del Grup Código ICTUS a l’Institut Català de la Salut. Garcia va quedar commogut i va pensar que tota aquella informació «només la vam rebre un grup reduït de gent i si no feia alguna cosa, es perdria i no arribaria a la societat».



L’acció era la solució que va trobar l’ambaixador de l’associació No a l’ictus. Va donar-li voltes al cap per mirar d’expandir tot el que s’havia parlat allà i se li va ocórrer la idea de crear un documental que ja té acabat, al qual hi ha col·laborat l’equip de màrqueting de Pyrénées i que s’estrenarà el pròxim 15 de novembre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella a les vuit del vespre, acompanyat d’una taula rodona en la qual hi ha previst que hi siguin Pradère i Dávalos. La veu s’està escampant per tot el país i Garcia espera omplir l’aforament de gairebé mil places



Es tracta d’una gravació que ha costat al voltant dels 5.000 euros, amb una durada de 31 minuts i fet íntegre a Andorra, tot i que hi ha alguna seqüència gravada a Can Tries, allà on treballa el doctor. El títol és Código Ictus i els protagonistes són tres ciutadans andorrans –diguem-los anònims o no-famosos– afectats per l’ictus que expliquen com és la seva vida des que conviuen amb la malaltia; com a actors secundaris hi ha alguns professionals per explicar experiències particulars amb els pacients i aportar consells; és el cas d’una nutricionista, una doctora en rehabilitació i un metge que, no podia ser d’una altra manera, és Dávalos. «La moralitat del documental és deixar clar que això li pot passar a tothom, que quan es presenta un símptoma cal que la gent no badi a l’hora de fer-s’ho mirar, conscienciar que hi ha fórmules per prevenir l’ictus i, sobretot, transmetre esperança», deixar clar Garcia.



Ell mateix es considera algú que ha pogut vèncer la batalla a aquesta malaltia d’origen cerebrovascular. Evolucionava tan bé que, fins i tot, es va preparar tot l’estiu per disputar al setembre la Half Ironman de Calella, però es va trencar un bessó i no la va poder acabar. Amb tot, assegura que el més important va ser la preparació. «Em va ajudar a millorar moltíssim així que no en faré cap altra perquè no tinc ganes ni necessitat de demostrar-me res, ni a mi ni al món. Jo ja he guanyat».



Código Ictus també té previstes altres aparicions. S’està negociant perquè el documental trobi un forat a la graella d’Andorra Televisió i també hi ha converses amb TV3 perquè sigui emès durant la Marató de la cadena catalana que fa cada Nadal i que aquest any té com a temàtica estrella l’ictus i les malalties medul·lars i cerebrals traumàtiques. Dos altaveus de gran potència, com també ho és difondre’l a les xarxes socials, que ajudaran a conèixer una mica més sobre una malaltia que afecta a una de cada sis persones.

