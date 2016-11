Els Mossos investiguen les causes de la mort del motorista a l'accident de trànsit de dimarts

Els Mossos d’Esquadra estan investigant les causes de la la mort del motorista que va col·lidir frontalment el dimarts passat amb un vehicle tot terreny al punt quilomètric 172 de la C-14,molt a prop de la cruïlla per accedir al pont de Noves de Segre, al municipi de Ribera d’Urgellet.

Els fets es van produir poc abans de les cinc de la tarda i el pilot, un veí de 44 anys de Sant Fruitós de Bages, va morir a l’acte, ja que a causa de l’accident la seva moto es va incendiar. Quan es va donar l’avís del sinistre, s’hi van desplaçar al punt actius del SEM (Servei d’Emergències Mèdiques), els Bombers de la Generalitat i els Mossos d’Esquadra, amb el cos del motorista ja sense vida. Tot i la gravetat de la col·lisió, no va haver-hi ferit ni cap altre implicat en l’accident.

Cal recordar que la incidència va generar retencions en els dos sentits de la marxa, de més de tres quilòmetres, tot i que els Mossos d’Esquadra proporcionar un pas alternatiu a la carretera fins gairebé dos quarts de vuit del vespre, degut a que poc abans s’havia produït un altre accident, també a la C-14 però a l’altura d’Olinana.

El SIAVT, a disposició dels familiars / El Servei Català de Trànsit, una vegada més, ha activat el protocol de posar a disposició el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit, una unitat que ofereix als familiars i afectats pels sinistres de trànsit un servei d’orientació i informació sobre els tràmits després de l’accident, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant una situació com aquesta.

Campanya a les xarxes del lema ‘Per una llei justa’

La campanya Per una llei justa impulsada per la urgellenca Anna González, segueix endavant i ara la vol guanyar presència a les xarxes socials. La proposta va iniciar a l’octubre, mitjançant el mateix perfil de González a Facebook, una recollida d’imatges de persones lluint aquest lema. L’objectiu de la iniciativa, coneguda també com No més morts impunes a la carretera és demanar al Congrés espanyol la modificació del Codi Penal per tal que tornin a anar a judici aquells casos de negligència greu en accident de trànsit que causin víctimes mortals. Centenars de persones li han enviat també la seva imatge amb el lema #PerUnaLleiJusta i amb elles es vol configurar un puzzle d’imatges que reflecteixi el suport popular a la reivindicació, per a la vídua d’un ciclista, Òscar Bautista, que va morir l’agost del 2013 envestit per un camió que va ocupar el voral.