L’escola bressol provisional del Pas, per 30.000 euros

La redacció del projecte i de direcció d’obra necessaris per a la construcció de l’escola bressol provisional del Pas de la Casa tindrà un cost per al Comú d’Encamp de gairebé 30.000 euros. Els dos arquitectes als quals s’ha adjudicat l’elaboració i execució de dites obres haurien de tenir enllestit el dossier en els dos propers mesos, segons apunta l’edicte amb què se’ls atorga els treballs.



En concret, l’elaboració de les tasques per dotar la vila fronterera d’una guarderia de caràcter provisori suposarà un cost per a Encamp de 29.672 euros. La necessitat de remodelar les instal·lacions actuals són una reivindicació d’anys de la població, que ara veurà acomplertes les seves demandes. Caldrà, no obstant, esperar com a mínim un any més, el temps que la corporació preveu que trigui l’execució de les obres, durant el qual els infants seran traslladats en un espai del pàrquing del Bullidor, segons va informar el cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, en anunciar la intenció de remodelar l’actual escola bressol.

L’adequació d’aquestes sales provisionals per a la guarderia, que aprofitarà els barracons que s’havien emprat per a l’escola de Canillo, és el primer dels passos en l’objectiu final de construir-ne una nova en la seva totalitat, la qual cosa està prevista per al proper any 2017, segons va anunciar l’equip d’Unió i Progrés + Demòcrates per Andorra.

12.000 per al CRAMEA/ Les instal·lacions provisionals de l’escola bressol del Pas de la Casa són, juntament amb el Centre Residencial en Alçada Medicoesportiu d’Andorra (Cramea), els darrers espais del poble a què el comú ha dedicat recursos per a la seva millora. La corporació va fer pública la darrera setmana, a través del butlletí oficial, l’adjudicació d’11.980 euros per als treballs tècnics de redacció de projecte i de direcció d’obra necessaris per a la construcció d’un vial d’accés al Cramea.



En aquest cas la responsabilitat ha recaigut sobre una empresa d’enginyers que disposen dels propers dos mesos per la redacció del projecte que ha de millorar els terrenys del cap del port d’Envalira i de la Solana del Pas de la Casa. Cal recordar en aquest punt que, segons les calendaritzacions previstes pel departament urbanístic governamental, aquest centre ha d’entrar en funcionament el 2018.