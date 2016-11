12.000 euros menys per al 35è Saló de la Infància

El Comú d’Encamp ha adjudicat novament a l’empresa que tradicionalment prepara l’esdeveniment de referència per als nens durant les festivitats nadalenques per un total de 58.500 euros, la qual cosa suposa una reducció del cost de més de 12.000 euros si es pren com a referència l’import que s’hi destinava el 2015, quan va ascendir fins als 70.536 euros. Així es desprèn de l’edicte a través del qual es fa pública la contractació de l’empresa especialitzada en espectacles que s’ha d’encarregar de l’organització, juntament amb la corporació, del Saló de la Infància i de la Joventut d’Andorra.



Dit document també avança les dates en què la corporació preveu celebrar l’esdeveniment, que aquesta edició 2016-2017 arriba als 35 anys. Enguany es preveu que el conjunt de firetes així com les diferents propostes culturals i activitats pensades per a nens i joves del país comencin a muntar-se el 21 de desembre a la població encampadana per, uns dies més tard, traslladar-se al Pas de la Casa, tal com respon a la tradició. A la vila fronterera s’hi estaria, segons s’afirma al dossier, fins el dia 7 de gener. Dita publicació no concreta, no obstant, quants dies s’estarà a una i altra ubicació. El passat Nadal l’acte s’allargava fins a cinc dies a Encamp per després romandre al Pas de la Casa del 3 al 5 de gener.