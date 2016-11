Notícia Un ferit molt greu en sortir de la via al port d’Envalira El vehicle es va precipitar i va rodolar uns 200 metres avall per un talús Imatge del vehicle bolcat. Autor/a: RTVA

Un home de 42 anys va resultar ahir greument ferit en sortir de la calçada al port d’Envalira i precipitar-se des d’una alçada de 200 metres. Des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, el cap de guàrdia va explicar que la víctima patia «un traumatisme cranioencefàlic sever i un traumatisme toràcic». L’home es trobava estable dins de la gravetat, tot i que el seu pronòstic és reservat.



La víctima va ser l’única implicada en el sinistre: el seu vehicle, un Audi S5 de matrícula andorrana, va sortir-se de la via «precipitant-se pel marge de la muntanya en direcció a la rotonda del Túnel d’Envalira», tal com van informar els agents de Policia.



Fins al lloc dels fets es van traslladar, a més de les patrulles policials destinades al Pas de la Casa, els professionals del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM) i tres dotacions de bombers de Canillo i de la vila fronterera, en ser alertades de la situació. El sinistre va tenir lloc poc abans de les sis de la tarda.



En tancar-se aquesta edició, els agents del Cos de la Policia que es van traslladar al lloc dels fets encara es trobaven desenvolupant «l’atestat». Per tant, des del servei d’ordre no es va poder donar detall dels primers fruits de la investigació oberta arrel de l’accident. Tampoc des del cos de bombers es va poder informar sobre la causa de l’accident, que tenia lloc al punt quilomètric 31.400 al port d’Envalira, i en què només s’hi ha de lamentar la implicació del resident francès, que va ser ingressat a l’Hospital i que es manté ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI).



El vehicle va quedar inservible, després de rodolar durant 200 metres precipitant-se muntanya avall. El vehicle va quedar panxa enlaire i la víctima no va poder ser rescatada de l’interior del vehicle fins gairebé una hora més tard, ja que el cotxe va haver de ser excarcerat.